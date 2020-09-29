ГПСУ сообщила правила въезда для иностранцев в Украину

Государственная пограничная служба Украины сообщила правила въезда для иностранцев после отмены месячного запрета на въезд. Об этом говорится на сайте ГПСУ.

- Вчера, 28 сентября 2020, постановлением Кабинета Министров Украины № 888 внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641, которое устанавливает карантин и вводит усиленные противоэпидемические мероприятия.

В частности, Правительство определило, что среди прочего, на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины (ассистанс) и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине, - сказано в сообщении.

Без наличия полиса Киев также запретил пересекать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областях, а также Крыма.

Читайте также: Для регионов «красной зоны» ввели новые ограничения



Самоизоляцию нужно проходить тем, кто прибыл из государства с широким распространением COVID-19. Однако, самоизоляция не нужна, если есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до пересечения границы. Также исключение в части самоизоляции сделано для детей до 12 лет; студентов; иностранцев, которые прибыли в целях транзита или покинут страну в течение трех дней; деятелей культуры, прибывших по приглашению.

Читайте также: С 28 сентября в Украине – новые карантинные зоны



СПРАВКА

В Украине с полуночи 28 сентября закончился месячный запрет на въезд иностранцам. Правительство закрыло границы 28 августа из-за роста заболеваемости коронавирусом. Из-за постановления в Умань на Рош ха-Шана (еврейский Новый год) не смогли попасть хасиды. Несколько дней накануне праздника они провели на белорусско-украинской границе.

Министерство здравоохранения Украины регулярно обновляет список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения коронавируса.