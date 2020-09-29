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Новости
Украина
29 сентября 20, 13:17
ГПСУ сообщила правила въезда для иностранцев в Украину
аэропорт
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Самоизоляция и страховые полисы нужны, но не всем.

Государственная пограничная служба Украины сообщила правила въезда для иностранцев после отмены месячного запрета на въезд. Об этом говорится на сайте ГПСУ.

- Вчера, 28 сентября 2020, постановлением Кабинета Министров Украины № 888 внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641, которое устанавливает карантин и вводит усиленные противоэпидемические мероприятия.

В частности, Правительство определило, что среди прочего, на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины (ассистанс) и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине, - сказано в сообщении.

Без наличия полиса Киев также запретил пересекать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областях, а также Крыма.

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Самоизоляцию нужно проходить тем, кто прибыл из государства с широким распространением COVID-19. Однако, самоизоляция не нужна, если есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до пересечения границы. Также исключение в части самоизоляции сделано для детей до 12 лет; студентов; иностранцев, которые прибыли в целях транзита или покинут страну в течение трех дней; деятелей культуры, прибывших по приглашению. 

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СПРАВКА

В Украине с полуночи 28 сентября закончился месячный запрет на въезд иностранцам. Правительство закрыло границы 28 августа из-за роста заболеваемости коронавирусом. Из-за постановления в Умань на Рош ха-Шана (еврейский Новый год) не смогли попасть хасиды. Несколько дней накануне праздника они провели на белорусско-украинской границе.

Министерство здравоохранения Украины регулярно обновляет список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения коронавируса.
kp.ua
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