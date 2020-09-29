Грозовые дожди накроют Украину

Во вторник, 29 сентября, в Украине значительно ухудшится погода из-за грозовых дождей. Как сообщил Укргидрометцентр, температура воздуха будет колебаться от +16 до +24.

Грозовые осадки ожидаются почти во всех областях, кроме Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой . Днем температура днем в западных областях будет +16+19, а ночью +10+12. На севере страны днем будет +18+20, а ночью +10+12.

Немного теплее –в центральных областях. Там температура воздуха днем составит +19+21, а ночью +10+12. На юге страны днем будет +22+24, а ночью +14+16. На востоке и севере Украины осадки маловероятны, однако и солнечно вряд ли будет. Температура воздуха установится на уровне +18+23 градуса.

В Киеве сегодня будут тоже дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +19+21, а ночью +10+12.

Ранее в Карпатах выпал первый снег. Так, по состоянию на 8:55 27.09.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха 0 °C, ветер юго-западный 10−12м/с, облачно, дождь с мокрым снегом, ограниченная видимость до 100 м.