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Украина
29 сентября 20, 13:26
Грозовые дожди накроют Украину
осень
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Погода испортится уже сегодня, 29 сентября.

Во вторник, 29 сентября, в Украине значительно ухудшится погода из-за грозовых дождей. Как сообщил Укргидрометцентр, температура воздуха будет колебаться от +16 до +24. 

Грозовые осадки ожидаются почти во всех областях, кроме Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой . Днем температура днем в западных областях будет +16+19, а ночью +10+12. На севере страны днем будет +18+20, а ночью +10+12.

Немного теплее –в центральных областях. Там температура воздуха днем составит +19+21, а ночью +10+12. На юге страны днем будет +22+24, а ночью +14+16. На востоке и севере Украины осадки маловероятны, однако и солнечно вряд ли будет. Температура воздуха установится на уровне +18+23 градуса.

В Киеве сегодня будут тоже дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +19+21, а ночью +10+12.

Ранее в Карпатах выпал первый снег. Так, по состоянию на 8:55 27.09.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха 0 °C, ветер юго-западный 10−12м/с, облачно, дождь с мокрым снегом, ограниченная видимость до 100 м.
kp.ua
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