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Новости
Украина
29 сентября 20, 15:51
В октябре украинцы получат дополнительный выходной
День защитника Украины
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В октябре украинцев ожидает дополнительный выходной - 14 октября.

14 октября Украина будет праздновать День защитника. В связи с этим украинцев ожидает один дополнительный выходной во втором осеннем месяце.

Праздник припадает на среду, которая и будет нерабочим днем. 

Таким образом, в октябре украинцы будут отдыхать десять дней – 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 октября, а также дополнительный нерабочий день, среда, 14 октября.

Общее количество рабочих дней – 21.

Напомним, День защитника Украины - государственный праздник, отмечается с 2014 года. В 2015 году парламент принял закон, согласно которому этот день является официальным выходным.
telegraf.com.ua
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