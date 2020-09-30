Крым бьет рекорды по коронавирусу

В Крыму число зараженных коронавирусом растет по экспоненте: резкий рост начался в августе. Как пишут СМИ со ссылкой на врачей, до этого статистику занижали, чтобы не терять туристическую привлекательность.

Сейчас по темпам заражения аннексированный полуостров опережает все регионы России. Больницы не могут принять всех - некоторых отправляют домой даже с диагностированной пневмонией. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Более четырех тысяч случаев коронавирусной инфекции официально выявили в Крыму с начала пандемии. Вирусом, по официальной статистике российских властей полуострова, ежедневно заражаются около сотни человек. На сегодня еще 2,5 тысячи человек находятся под наблюдением с подозрением на COVID-19.

В Крымской правозащитной группе называют крымскую статистику заниженной, поскольку она, как утверждают правозащитники, не отражает данных об инфицировании в рядах российской армии и правоохранительных органов, а также не учитывает пациентов с негоспитальной пневмонией.

Крымские чиновники также занижают данные о смертности от коронавируса, утверждают в КПГ. Ежедневно сообщают о дву-трех летальных случаях.

"Официальная статистика - это не просто цифры, но и ответственность власти, потому ее и занижают. Нередко такие занижения обусловлены политическими целями", - говорят там.

Причинами роста заболеваемости в Крыму правозащитники называют российских курортников, а также концерты, фестивали и другие массовые мероприятия, которые проходили без соблюдения карантинных ограничений, такие как социальная дистанция и масочный режим.

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"Самолеты из России, особенно из Москвы и Санкт-Петербурга - наиболее инфицированных регионов, регулярно от 30 до 70 самолетов прилетали в Крым. Плюс эти люди не проходили никакой самоизоляции и сразу направлялись в общественные места: пляжи, кафе", - цитирует Крым.Реалии главу КПГ​ Ольгу Скрипник.

На фоне концертов и фестивалей крымчане жалуются в соцсетях на переполненные больницы. В паблике Подслушано Симферополь пользовательница с ником Екатерина Кондрашенкова пожаловалась на отказ от госпитализации.

"Это происходит уже не менее двух недель, боремся с двусторонней пневмонией самостоятельно. "Скорая" приезжает, оказывает помощь и консультирует, но не госпитализируют даже при 50 процентах поражения легких...", - написала она.

Газета Комсомольская правда. Крым в статье Мест нет, лечитесь дома рассказывает, почему больницы аннексированного полуострова не могут принять всех больных коронавирусом.

"Мест в больницах не хватает, в госпитализации отказывают даже с диагнозом "пневмония", что нередко приводит к смерти. Тенденция такова, что с массовым отъездом туристов больных меньше не стало - в среднем каждые сутки выявляют по 70 человек с положительными пробами на COVID-19 и каждый второй из них - в Симферополе", - отмечает газета.

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"Последний случай буквально выбил из колеи. 47-летнему симферопольцу стало плохо. Он вызвал бригаду. Та приехала, подключила его к кислородному баллону. Мужчина задышал, сказал, что ему легче. Баллон отключили, забрали, уехали. Через два часа он умер", - пишет автор.





Официально сообщается о двух таких случаях, когда пациентам с пневмонией отказывали в госпитализации и они вскоре умирали.





Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская объясняет это тем, что пневмонии бывают разные, например, бактериальные, а не только от коронавируса.





В Центре медицины катастроф Крыма тем временем заявляют о нехватке врачей. Дефицит медиков возник на Южном берегу полуострова еще во время курортного сезона.





Однако проблема касается не только этого региона. В Минздраве российского правительства Крыма объявили набор на вакансии медиков для работы с больными коронавирусом.





28 сентября подконтрольный РФ глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ожидается прибытие на полуостров более 70 российских врачей для работы с больными COVID-19. По его словам, часть врачей уже приступила к работе в крымских больницах.





По информации Аксенова, группы врачей будут работать по две недели, после чего произойдет ротация кадров.





Туристический сезон в Крыму решили открыть 1 июля, отменив обязательную двухнедельную обсервацию для приезжих и режим самоизоляции для местных.





"Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная и контролируемая, что позволяет нам принимать такие решения", - говорил тогда Аксенов.





Однако Медуза узнала, что больницы испытывали большую нагрузку и до открытия туристического сезона, а после его начала почти все отделения оказались забиты пациентами до отказа.





Об этом ей сказали медики, работающие в Севастопольской городской больнице № 9 и Симферопольской городской клинической больнице № 7, которые принимают пациентов с коронавирусом.





Трое из них считают, что изначально власти занижали статистику по коронавирусу на полуострове. "Думаю, это было сделано для того, чтобы не терять туристов и сезон", - сказал один из собеседников издания.





Одновременно все опрошенные медики отметили, что с августа официальная статистика стала отображать более-менее реальное положение дел - именно тогда начался рост, который продолжается и сейчас.





В тот же месяц российское правительство аннексированного полуострова сообщало о нехватке около 500 врачей и 1,5 тысячи специалистов среднего медперсонала.





"Даже учитывая тот факт, что за работу с коронавирусом доплачивают, работать никто не приходит, а многие уходят", - говорит медсестра севастопольской горбольницы.





Завотделением реанимации и интенсивной терапии Севастопольской инфекционной больницы Юрий Жуков говорил, что в результате многие медработники вынуждены работать с нагрузкой "за пределами человеческих возможностей".





Всего за июль и август Крым, по официальным данным, посетило 3,5 миллиона человек. Аксенов заверял, что заболевших среди туристов - единицы. Однако опрошенные Медузой медики говорят, что сейчас многие пациенты инфекционных больниц - именно туристы.







