Нардеп от "Слуги народа" Беленюк заразился COVID-19. ВИДЕО

"К сожалению, коронавирус не обошел меня стороной .. Ну что ж, поборемся", - цитирует Цензор.НЕТ Facebook нардепа.

В приложенном к публикации видео Беленюк поясняет, что других объективных причин своего плохого самочувствия не мог предположить. Кроме того, он примерно понимает, где мог заразиться.

По его словам, у него в течение нескольких дней держалась температура 37 градусов, есть небольшая ломота в теле, под вечер болит голова.

Беленюк решил вести блог о том своем состоянии.

Напомним, пятый президент Украины, нардеп и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко получил положительный результат теста на коронавирус.