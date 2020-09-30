У Юрия Луценко рак: перенес восьмичасовую операцию

Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко борется с онкологическим заболеванием. Он уже перенес хирургический этап болезни, впереди – химиотерапия. Об этом он написал в Facebook.

Луценко рассказал, что сегодня закончился хирургический этап его заболевания: "Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и восьмичасовая операция, и дни боли. Впереди – химиотерапия".

"Дорогие друзья, все будет хорошо", – заявил экс-генпрокурор, уточнив, что он остается в политике.