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Новости
Украина
30 сентября 20, 11:32
У Юрия Луценко рак: перенес восьмичасовую операцию
Юрий Луценко
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Экс-генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что у него рак и он уже перенес хирургический этап заболевания

Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко борется с онкологическим заболеванием. Он уже перенес хирургический этап болезни, впереди – химиотерапия. Об этом он написал в Facebook. 

Луценко рассказал, что сегодня закончился хирургический этап его заболевания: "Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и восьмичасовая операция, и дни боли. Впереди – химиотерапия".

"Дорогие друзья, все будет хорошо", – заявил экс-генпрокурор, уточнив, что он остается в политике.

Юрий Луценко – нардеп Рады IV, VI и VIII созывов. Был министром внутренних дел в 2005-2006 годах и с 2007 по 2010-й. С мая 2016 года по августа 2019-го был генпрокурором. 

29 сентября сообщалось, что Порошенко заразился коронавирусом.  
liga.net
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