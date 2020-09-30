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Новости
Украина
30 сентября 20, 11:37
За сутки заболевших коронавирусом в Украине 4129 человек
коронавирус
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За все время эпидемии в Украине зарегистрированы 208 959 заболевших. 4129 умерли

За прошедшие сутки, 29 сентября, в Украине выявили 4027 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 3627) – это рекорд с начала эпидемии в стране. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

За этот период скончались 64 человека (днем ранее – 69). За сутки зафиксировано 2110 выздоровевших (днем ранее — 1797), что также является рекордом. 

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что среди заболевших – 276 детей и 171 медик. Госпитализировали за это время 733 пациента. В стационар в Украине определяют не бессимптомные, легкие или умеренные случаи – только тяжелые, среднетяжелые, а также людей из основных групп риска.


За этот период всего сделано 51 229 тестов (днем ранее – 46 165). По методу ПЦР, который выявляет больных, сделано 27 572 тестов (днем ранее – 24 168), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 23 657 (днем ранее – 21 997).

Власти прогнозируют на пике эпидемии в Украине до 5000 заболевших за сутки. Пока что суточный рекорд – 3833 больных – зафиксирован 26 сентября. 

Порог в 200 000 только официально заболевших Украина перешагнула 27 сентября. Тогда же количество умерших от COVID-19 в мире превысило 1 млн человек, а 28 сентября в Украине – 4000.
liga.net
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