Кравчук - Грызлову: мы не в СССР и не под Кремлем

Украина предлагает России разблокировать переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе и сосредоточиться на конструктивном решении гуманитарных вопросов. Таким был лейтмотив выступления Леонида Кравчука на очередном заседании ТКГ. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что на очередной видеоконференции 30 сентября около четырех часов продолжалось обсуждение процедурных вопросов, что не позволило сразу перейти к рассмотрению вопросов повестки дня заседания.

- Не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины, - призвал уполномоченного представителя РФ Бориса Грызлова Леонид Кравчук.

По словам главы украинской делегации, "стороны должны работать над реализацией решений глав государств Нормандского формата, достигнутых во время Парижского саммита, приближая мир, которого так стремятся люди".

Леонид Кравчук, в частности, отметил, что украинская делегация готова к конструктивной работе над решением вопросов, входящих в повестку дня деятельности ТКГ. Он призвал не создавать "камней преткновения", а "двигаться вперед, сосредоточившись на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц, решении проблем, в решении которых заинтересованы простые люди".

- Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина - независимое государство, не позволит диктовать ей любые условия, - заявил Леонид Кравчук, обращаясь к Борису Грызлову.

Глава украинской делегации также поблагодарил специального представителя - действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ госпожу Хайди Грау за усилия, которые прилагает Организация для достижения мира и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее российские СМИ передали, что представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов обвинил Украину в "фактическом прекращении" выполнения минских договоренностей. Таким образом Грызлов отреагировал на заявление Офиса президента в отношении Витольда Фокина. Грызлов обвинил Украину в выходе из "Минска" из-за фразы о том, что главной целью украинской делегации в ТКГ является возвращение всех временно оккупированных территорий "исключительно на украинских условиях".

- Это принципиально противоречит самой основе минских соглашений, - заявил Грызлов.

Он отметил, что последние политические решения Киева "направлены на продолжение агрессии против Донбасса", а постановление ВР о местных выборах, которое нарушает минские соглашения, так и не скорректировано.

- Украинская власть вынуждает представителей Донецка и Луганска принять ответные меры и не должна жаловаться, когда эти меры будут реализованы, - подчеркнул представитель РФ в ТКГ.

Ранее сообщалось, что 30 сентября Зеленский уволил Фокина с должности первого заместителя делегации в ТКГ после очередного скандального высказывания.

Две недели назад между Кравчуком и Грызловым на заседании ТКГ уже произошла перепалка.

Источники сразу нескольких информированных украинских изданий (в частности, "Украинской правды", "РБК-Украина" и lb.ua) в украинской делегации сообщают, что онлайн-заседание ТКГ

Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау была вынуждена приостановить заседание из-за нарушений российской стороной режима конфиденциальности: российская сторона вела несанкционированную аудио и видео запись работы ТКГ. Кроме того, глава российской делегации заявил о своем намерении в одностороннем порядке опубликовать аудио и видео записи переговоров.

- Представитель ОБСЕ предложила взять паузу в работе ТКГ и провести внеочередное заседание, чтобы договориться по поводу кодекса поведения и информационной политики, единых для всех участников ТКГ, - сообщил источник в украинской делегации.

Украинская сторона поддержала позицию высокого представителя ОБСЕ, подчеркнув, что "никто не имеет права нарушать принципы деятельности ТКГ, единолично осуществляя действия, которые противоречат достигнутым договоренностям и международной практике переговоров, в частности конфиденциальных".