Что известно о пожарах в Луганской области на утро

В Луганской области сложилась сложная ситуация из-за пожаров в экосистемах, на данный момент известно о четырех погибших. Об этом говорится в сводке местной облгосадминистрации о ситуации.





По состоянию на 7:00 утра в области зафиксировано 146 пожаров, из них ликвидировано 82. Продолжается тушение 64, в нем участвуют 1229 человек и 204 единицы техники. Ситуация осложняется сильным ветром скоростью более 20 м/с c порывами и не стойким направлением.







