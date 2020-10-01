Наемники РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня

Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 8.00 1 октября 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 30 сентября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировані одиннадцать нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь из стрелкового оружия враг открывал вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета - неподалеку Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новоалександровки противник провоцировал наших военных из стрелкового оружия. На участке вблизи Золотого три раза вел огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а неподалеку Хутора Вильный дважды в вечернее время применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, в районах населенных пунктов Зайцево, Мироновский, Новотошковское противник открывал огонь из гранатометов различных систем.

В результате вражеского выстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

С начала текущих суток, 1 октября, на участках ответственности украинских защитников зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской из автоматического станкового гранатомета.

Военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС и представителями лесных хозяйств продолжают локализовать пожары, вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль.

Общая площадь возгорания составляет более 85 гектаров.

Решением командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Владимира Кравченко к ликвидации пожаров на Луганщине привлечены 450 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и выделены более 10 единиц тяжелой инженерной и спецтехники.

На текущий момент уже удалось локализовать пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотное и Северодонецк.

Борьба с огненной стихией продолжается вблизи населенных пунктов Новоалександровка и Кряковка. На участках между населенными пунктами Половинкино - Байдовка и Артема - Малиновое - Песчаное военнослужащие Вооруженных Сил Украины вместе с представителями ГСЧС отрезают пути распространения огня к домам местных жителей.

Впрочем, из-за сильного порывистого ветра огонь добрался к жилью мирных жителей. В населенных пунктах Трехизбенка, Кряковка и Муратово огнем уничтожены десятки жилых домов и хозяйственных построек. Учитывая обстоятельства, проведена эвакуация местных жителей. К оказанию помощи гражданским присоединились и военнослужащие Объединенных сил.

Защитники Украины продолжают выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия российско-оккупационных войск.

Слава Украине!" - говорится в сводке.