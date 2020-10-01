Праздник 1 октября: главные приметы и что запрещено делать

По своему сословию Ариадна была рабыней у одного из градоначальников-язычников. Когда у правителя родился сын, он организовал торжество в одном из языческих храмов и устроил жертвоприношение, пригласив всех желающих. Но рабыня Ариадна все это время оставалась дома, не желая разделять языческие обряды праздника.

Подобное непослушание разозлило правителя города. Святая Ариадна подверглась за это жестоким пыткам. После того, как рабыню бросили в темницу, она сбежала и, уходя от погони, прыгнула со скалы в расщелину, которая затем сомкнулась. Увидев произошедшее, гонители принялись ругаться, забив друг друга копьями из-за ссоры.

В народе святую Ариадну называли близким по звучанию именем Арина, а в связи с тем, что с 1 октября (по новому стилю) повсеместно начинался сбор шиповника, святую прозвали Шиповницей. Важно собрать их до первых заморозков, которые могут разрушить витамин C.

В этот день было принято следить за журавлями: считалось, что если 1 октября птицы улетели, то через две недели обязательно пойдет снег и ударят морозы. А вот если пернатые не спешат на юг, то заморозки откладываются до ноября.





1 октября продолжались девичьи посиделки, во время которых не только общались, но и делали заготовки на зиму. Женщины рубили капусту, которую потом квасили или солили.





Верующие люди в день святой Арины шли в церковь, молились о благополучии, здоровье и семейном согласии. В этот день следует творить добрые дела.





Чего нельзя делать в день Арины Шиповницы





Не стоит хвалиться своими достижениями и заслугами, а также жаловаться на судьбу и просить больше необходимого.





Нельзя оставлять ребёнка до 7 лет одного в комнате. Считается, что злые духи нападут на кроху, нашлют на него страхи и болезни.





Не рекомендуется стричь волосы, причём их покраска под этот запрет не попадает.





Лучше не ходить в первый день октября в гости и у себя их не принимать: велик риск крупных ссор, вплоть до развала семьи.





Строго запрещено в этот день сплетничать, раскрывать чьи-то секреты и даже делиться своими. В этот день лучше помалкивать, чтобы не навлечь на себя беду.





Народные приметы на 1 октября





Если листья на березе не опали, то снег выпадет поздно.





Если на Арину журавли летят на юг, то на Покров будет мороз. Если птиц не видно, то раньше Артемьева дня мороз не ударит.





Если бурьяны очень высокие выросли, то зимой будет много снега.





Какая погода на Арину, такой она будет и 1 апреля.





Теплый октябрь – к морозной зиме.





Много еловых шишек — к урожаю яровых.





С какого числа в октябре пойдёт снег, с того числа весна откроется в апреле.





Если октябрь запорошен снегом, весной снег долго не сойдет с полей.Перейти на Главную страницу Добавить комментарий







