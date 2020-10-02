В Луганской области продолжаются пожары. ВИДЕО

Пожары в Луганской области расширились до 13 тысяч гектар. Об этом сообщает ГСЧС в пятницу, 2 октября.

Сейчас к ликвидации привлечены более 2,5 тысяч человек и 264 единицы техники. Спасатели сообщили об эвакуации 150 человек, а также о гибели девяти человек и 17 пострадавших. Стоит отметить, что данные разных органов власти о числе жертв отличаются.

Кроме того, огонь пытаются потушить самолетами АН-32П и вертолеты Ми-8. Осуществлено 60 сбросов (246 т воды).

На данные момент работы проводятся в круглосуточном режиме на всех семь основных очагах пожаров. Тушение пожаров осложняется погодными условиями - ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период. Огонь быстро распространяется на значительные площади.

Из-за масштабных пожаров в Луганской области под угрозой оказались 32 населенных пункта, в том числе и административный центр области – Северодонецк. О ситуации по состоянию на 07:00 сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.





Помимо Северодонецка, под угрозой находятся Болотенное, Станица Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Боровеньки, Смоляниново, Александровка, Пурдовка, Гавриловка, Попасная, Екатериновка, Старый Айдар, Вороново, Сиротино, Метелкино, Байдовка, Половинкино, Запорожское, Чмыровка.





Напомним, что число погибших в пожарах на Луганщине достигло 11. В зону поражения пожарами попал 31 населенный пункт. Из основных восьми очагов ликвидировали пока только один

