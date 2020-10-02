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Новости
Украина
2 октября 20, 09:42
Украина поставила антирекорд: 4633 заболевших за сутки
COVID-19
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Стали известны данные о заболевании по состоянию на утро 2 октября.

Украина встречает последний рабочий день недели с очередным коронавирусным антирекордом: за последние 24 часа COVID-19 подтвердили у 4 633 человек. В целом за время пандемии опасную болезнь обнаружили у 217 661 жителя страны, сообщается на карте СНБО.

Жертвами осложнений, вызванных болезнью, за сутки стали 68 пациентов (4 261 - за все время). Выздоровели в течение последних 24 часов - 2 148 украинцев ( 96 591 - с начала пандемии). На данный момент болеют 118 957 человека.

В Харьковской области третий день подряд более 400 заболевших за сутки - в течение 1 октября сентября болезнь подтвердили у 460 жителей региона. На втором месте в антирекорде городов - Киев, где заболели 447 человек. Третье "почетное" место досталось Днепропетровщине, где за сутки заболели 344 жителей. 

Данные по регионам:
  • Винницкая обл - 6452 (+144)
  • Волынская обл - 8325 (+131)
  • Днепропетровская обл - 6422 (+334)
  • Донецкая обл - 3650 (+93)
  • Житомирская обл - 6265 (+177)
  • Закарпатская обл - 10004 (+86)
  • Запорожская обл - 4284 (+156)
  • Ивано-Франковская обл - 13837 (+137)
  • Кировоградская обл - 1141 (+14)
  • г Киев - 23602 (+447)
  • Киевская обл - 9428 (+149)
  • Львовская обл - 20862 (+236)
  • Луганская обл - 1140 (+49)
  • Николаевская обл - 3369 (+99)
  • Одесская обл - 14069 (+280)
  • Полтавская обл - 2512 (+167)
  • Ровенская обл - 12770 (+216)
  • Сумская обл - 4677 (+242)
  • Тернопольская обл - 13968 (+131)
  • Харьковская обл - 19588 (+460)
  • Херсонская обл - 1250 (+82)
  • Хмельницкая обл - 6432 (+244)
  • Черновицкая обл - 14787 (+182)
  • Черкасская обл - 4295 (+130)
  • Черниговская обл - 4409 (+155)

    • Болезнь активно распространяется среди политического бомонда Украины и мира. Так, за последние сутки коронавирус подтвердили у народных депутатов Нестора Шуфрича, Игоря Палицы, Жана Беленюка и четы Трамп.
    kp.ua
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