Украина поставила антирекорд: 4633 заболевших за сутки

Украина встречает последний рабочий день недели с очередным коронавирусным антирекордом: за последние 24 часа COVID-19 подтвердили у 4 633 человек. В целом за время пандемии опасную болезнь обнаружили у 217 661 жителя страны, сообщается на карте СНБО.

Жертвами осложнений, вызванных болезнью, за сутки стали 68 пациентов (4 261 - за все время). Выздоровели в течение последних 24 часов - 2 148 украинцев ( 96 591 - с начала пандемии). На данный момент болеют 118 957 человека.

В Харьковской области третий день подряд более 400 заболевших за сутки - в течение 1 октября сентября болезнь подтвердили у 460 жителей региона. На втором месте в антирекорде городов - Киев, где заболели 447 человек. Третье "почетное" место досталось Днепропетровщине, где за сутки заболели 344 жителей.