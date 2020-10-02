На Черкасщине задержана группа рэкетиров 90-х. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Оперативники управления стратегических расследований в Черкасской области Нацполиции совместно со следователями следственного управления полиции области под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры с привлечением батальона спецназначения разоблачили преступную деятельность группы вымогателей на территории города Черкассы.

"Начиная с середины 90-х годов представители преступной группы на регулярной основе осуществляли свою противоправную деятельность по вымогательству средств у предпринимателей и граждан областного центра. Действия фигурантов дела координировал 67-летний так называемый "криминальный авторитет", который непосредственно распределял средства между вымогателями и контролировал "дисциплину" в середине преступной группы.

Одним из источников "дохода" правонарушителей были предприниматели Центрального рынка города Черкассы", - сказано в сообщении.

Так, в среду, 30 сентября, полицейские задержали членов преступной группы во время получения денег в качестве ежедневных поборов с предпринимателей рынка за непрепятствование их деятельности. В некоторых ситуациях фигуранты дела для убедительности своей позиции применяли к потерпевшим физическое и психологическое воздействие, повреждали личное имущество.

После разоблачения преступной деятельности группы, начался ряд санкционированных обысков жилья и транспортных средств у задержанных фигурантов. Было обнаружено и изъято денежные средства, огнестрельное и холодное оружие, блокноты с "черной бухгалтерией", расписки и два автомобиля.

Непосредственном лидеру организованной преступной группы и двум ее членам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.189 (вымогательство), двое фигурантов задержаны по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

"Уважаемые жители м. Черкаси, если Вы пострадали от действий данных лиц и готовы предоставить факты противоправной деятельности преступной группы обращайтесь по телефону дежурной части управления стратегических расследований в Черкасской области НПУ - 0970129394", - говорится в обращении правоохранителей.