Пожары в Луганской области с высоты птичьего полета. видео

В Луганской области более 2500 человек и 264 единиц техники продолжают тушить масштабные пожары. В Facebook премьера Дениса Шмыгаля опубликовали видео пожаров, запечатленных с высоты птичьего полета.





"С самого утра спасатели в Луганской области работают с воздуха. Привлечены три самолета и два пожарных геликоптера. Всего к тушению привлекли более 2500 человек и 264 единиц техники. Наблюдается сильное задымление, однако ситуация, по словам спасателей, улучшилась", – рассказал Шмыгаль.









По его словам, еще вчера порывистый ветер усложнял работу, уже сегодня он немного стих. "В селе Муратово, в Новоайдаровском районе, где вчера бушевали сильные пожары, есть множественные разрушенные дома", – заявил премьер.







