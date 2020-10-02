Дубинский не задекларировал бизнес в ЕС – ЦПК

Нардеп владел бизнесом в Словакии до февраля 2020-го, утверждают в ЦПК

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский с 30 марта 2019-го по 14 февраля 2020-го якобы был единственным акционером словацкой компании "DubPro" s.r.o, однако не указал этого в декларации за прошлый год. Об этом пишет Центр противодействия коррупции, ссылаясь на словацкий бизнес-реестр.

По утверждениям ЦПК, 18 февраля 2020 года акционером компании DubPro s.r.o стала уже жена Дубинского Леся Цыбко. А в июле этого года Соломенский райсуд Киева по ее заявлению постановил, что она владеет 100% корпоративных прав в ООО "DubPro" с сентября 2019 года.

В Центре противодействия коррупции считают, это могло быть сделано, чтобы Дубинский избежал привлечения к административной ответственности за недекларирование.

Также в ЦПК утверждают, что 18 сентября 2020 жена Дубинского зарегистрировала еще одну компанию в Словакии – "DT Consulting" S.r.o. Фирма занимается рекламными и маркетинговыми исследованиями, а также административными услугами, розничной и брокерской деятельностью.

Дубинский пока не отреагировал на информацию ЦПК. Однако он анонсировал в Facebook пресс-конференцию об "информационной войне" против него. Дубинский также назвал "чепухой" недавнее расследование Bihus.info, в котором утверждалось, что он якобы в 2013-м разработал план по дискредитации Революции Достоинства и создал фейк о проститутках на Майдане.