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Новости
Украина
2 октября 20, 14:10
Озвучен тревожный прогноз о судьбе Крыма
Крым
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Проблему с водой в Крыму нельзя решить без поставок с материковой Украины.

Об этом "Телеграфу" рассказал российский ученый, гидрогеолог Юрий Медовар.

Он читает, что ситуация с водоснабжением в аннексированном Россией Крыму может значительно ухудшиться.

Невозможно опреснить 300 кубометров воды в секунду. Даже при большом количестве дождей, все равно будет наблюдаться дефицит в 20%. Поэтому самым вероятным вариантом, по мнению Медовара, будет договор РФ и Украины.

Исходя из нынешней ситуации, в 21 веке войны будут вести за воду.

Фирмы в Германии уже сейчас закупают скважины и резервуют их.

Вероятно проблема будет очень масштабной, поскольку даже сейчас в России полтора литра воды на заправке стоит дороже, чем полтора литра бензина.

telegraf.com.ua
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