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Новости
Украина
3 октября 20, 11:13
Шокирующие фото последствий лесных пожаров на Луганщине
пожар на Луганщине
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В среду, 30 сентября, на Луганщине снова вспыхнули пожары. Пламя не утихало, на месте работали пожарные, было задействовано большое число техники.

Житель Северодонецка показал ужасающие снимки того, что осталось от большей части лесов региона.

"Вот так теперь выглядит большая часть лесов в Луганской области. Смотри до конца. И запомни эти кадры. Вспоминай, когда будешь оставлять непотушенный костер, легковоспламеняющийся мусор или жечь сухую траву", - поделился клипмейкер Владислав Кравец.

На снимках видно, что от лесной чащи не осталось живого места.

"Проехал через большую часть поселка, большая часть домов разрушены полностью, остальные частично повреждены. Абсолютно целых домов не видел", - вспомнил Кравец.

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telegraf.com.ua
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