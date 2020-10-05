Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
28.39
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
5 октября 20, 12:01
Когда переводим часы на зимнее время
часы
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Во многих странах мира, включая и Украину, два раза в год переводят часы – на летнее и зимнее время.
Когда и куда этой осенью украинцы переведут стрелки – в материале Korrespondent.net.

Во многих странах мира в 2020 году дважды в год переводят время на часах: весной с зимнего на летнее (на час вперед), а осенью наоборот - с летнего на зимнее (на один час назад).

Всего же перевод часов 2020 происходит в 71 стране мира, включая Украину, страны ЕС, Литву, Эстонию, Латвию, Израиль, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Мексику, Иран и другие.

Часы в 2020 году не переводят: Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Грузия, РФ, Китай, Южная Корея, Монголия, Индия, Япония, Бразилия, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Мальдивы, Венесуэла и другие (всего 178 стран).

Итак, украинцы, переведут часы в последнее воскресенье октября - с 24 на 25 октября 2020 года в 04:00. Стрелки переводятся на час назад!

В нашей стране часы переводят  согласно постанoвлению Кабинета министров Украины № 509 oт 13.05.1996 "О порядке исчисления времени нa территории Украины".

Отметим, что идея искусственно манипулировать временем принадлежит американскому ученому, политику, дипломату, изобретателю Бенджамину Франклину. В 1784 году он предложил увеличить световой день с целью сокращения расходов на электроэнергию.

Критики летнего времени говорят о негативном влиянии перевода часов на здоровье людей и указывают на то, что экономическая польза летнего времени не доказана.

pxhere.com 
Korrespondent
Ещё по теме:
В июне появится новая монета номиналом 10 гривен. ФОТО
В посольстве США об условиях въезда в страну для украинцев
Культ победы в Москве - это российская идеология замещения
Италия закрыла границу для тринадцати стран
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Уже в 11 областях больницы заполнены более, чем на 50%
noimageВ деле о поджоге авто Богдана появились серьезные наработки
Лента новостей