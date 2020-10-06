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Новости
Украина
6 октября 20, 21:12
ЕС и Украина обновят Соглашение об ассоциации
ЕС и Украина
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На саммит Украина – ЕС определили четыре основных направления обновления Соглашения об ассоциации.

Украина и Евросоюз достигли договоренности об обновлении Соглашения об ассоциации по итогам двустороннего саммита в Брюсселе. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление по итогам саммита во вторник, 6 октября.

Согласно тексту документа, стороны ожидают "дальнейшего продвижения экономической интеграции и регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации".

Саммит определил направления обновления соглашения: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата (включая роль Украины в политике Green Deal) и финансовое сотрудничество.

Предварительная работа на этих направлениях уже началась.

Указано, что вокруг формулировок пункта об обновлении соглашения споры между украинскими и европейскими дипломатами продолжались до последнего момента.

В конце концов, в итоговое заявление вошли слова о более глубокой экономической интеграции, как и настаивала Украина, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на саммите Украина-ЕС подписали ряд соглашений. В результате Евросоюз профинансирует в Украине ряд программ на 150 миллионов евро.
Korrespondent
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