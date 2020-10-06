ЕС и Украина обновят Соглашение об ассоциации

Украина и Евросоюз достигли договоренности об обновлении Соглашения об ассоциации по итогам двустороннего саммита в Брюсселе. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление по итогам саммита во вторник, 6 октября.

Согласно тексту документа, стороны ожидают "дальнейшего продвижения экономической интеграции и регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации".





Саммит определил направления обновления соглашения: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата (включая роль Украины в политике Green Deal) и финансовое сотрудничество.





Предварительная работа на этих направлениях уже началась.





Указано, что вокруг формулировок пункта об обновлении соглашения споры между украинскими и европейскими дипломатами продолжались до последнего момента.





В конце концов, в итоговое заявление вошли слова о более глубокой экономической интеграции, как и настаивала Украина, – говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что на саммите Украина-ЕС подписали ряд соглашений. В результате Евросоюз профинансирует в Украине ряд программ на 150 миллионов евро.