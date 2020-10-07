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Новости
Украина
6 октября 20, 23:38
ЕС присоединится к Крымской платформе, - Зеленский
Зеленский в ЕС
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Участники саммита Украина – ЕС подробно обсудили регулярные нарушения прав человека в Крыму, отметил Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз принципиально готов присоединиться к инициативе по формату международной Крымской платформы. Об этом он сказал во время пресс- конференции в рамках 22-го саммита Украина-ЕС, сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 6 октября.

"Я рад, что Европейский Союз принципиально готов присоединиться к нашей инициативе относительно формата Крымская платформа", – сказал президент.

По его словам, участники саммита подробно обсудили регулярные нарушения прав человека в Крыму и привлечение ЕС к защите крымчан, страдающих от временной оккупации и политических преследований на полуострове.

"Мы благодарны нашим партнерам за последовательность и поддержку. Недавнее решение о санкциях за строительство железнодорожного перехода через Керченский мост ее доказывают", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что крымская платформа призвана структурировать международные усилия по деоккупации полуострова, а также сохранить эту тему в приоритетах международной политики.
Korrespondent
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