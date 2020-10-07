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Украина
7 октября 20, 10:23
Эстония и Латвия отозвали своих послов из Беларуси
Беларусь
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В ближайшие дни они уедут из Минска

Посол Латвии Эйнарс Семанис и посол Эстонии Мерике Кокаев отозваны из Беларуси в свои столицы. Их отозвали для консультаций, в ближайшие дни они уедут из Минска.

Об этом сообщает TUT.BY.

Их вызвали для консультаций по поводу ситуации в Беларуси.

Ранее из Беларуси уехали послы Польши, Литвы и Германии.

Отношения между Беларусью и странами ЕС ухудшились из-за требования МИД Беларуси сократить количество работающих в Беларуси польских и литовских дипломатов.

Литва и Польша сначала отказались отзывать послов, но позже передумали, и 5 октября посол Литвы и посол Польши уехали в свои столицы.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Польша пока не планирует отзывать своего посла из Беларуси для консультаций.

Также в Литве отреагировали на предложение Минска.

Кроме того, Беларусь пригрозила Европейскому союзу разрывом дипломатических отношений.

Напомним, Канада и Великобритания ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще девяти чиновников.
Delo
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