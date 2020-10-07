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Украина
7 октября 20, 10:28
COVID-19: В Украине за сутки зафиксировали новый рекорд
COVID-19
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Коронавирус в Украине бьет новые рекорды

По состоянию на 9:00 среды, 7 октября, в Украине было 239 337 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 597 летальных, 105 970 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 4 753 новых случая коронавируса — это рекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

При этом выздоровели за сутки 2 569 пациентов, а умерли ? человек.

Указано, что всего было проведено 2 455 407 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 7 074 случая;

Волынская область — 9 037 случаев;

Днепропетровская область — 7 688 случаев;

Донецкая область — 4 824 случая;

Житомирская область — 7 221 случай;

Закарпатская область — 10 373 случая;

Запорожская область — 4 862 случая;

Ивано-Франковская область — 14 562 случая;

Кировоградская область — 1 215 случаев;

город Киев — 25 474 случая;

Киевская область — 10 291 случай;

Львовская область — 21 696 случаев;

Луганская область — 1 394 случая;

Николаевская область — 4 025 случаев;

Одесская область — 15 337 случаев;

Полтавская область — 3 497 случаев;

Ровенская область — 13 532 случая;

Сумская область — 5 885 случаев;

Тернопольская область — 14 737 случаев;

Харьковская область — 22 136 случаев;

Херсонская область — 1 591 случай;

Хмельницкая область — 7 473 случая;

Черновицкая область — 15 589 случаев;

Черкасская область — 4 917 случаев;

Черниговская область — 4 907 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 7 октября в Центр поступило 5 286 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрированы 307 047 сообщений о подозрении на COVID-19.
Delo
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