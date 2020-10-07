Что стоит за назначением нового посла США в Украине?

Вслед за залетом в Украину стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев В-52 и диковинных летающих штуковин под названием конвертоплан (гибридная смесь аэроплана с вертолетом) Америка готовится заслать нового посла в лице хоть отставного, но все еще бравого генерал-лейтенанта Кита Дейтона (Keith W. Dayton, 1949), пишет Фраза. Тот факт, что будущему послу 71 год, еще раз подтверждает: геронтократические тенденции в Америке бурно развиваются, тем более что на фоне 74-летнего Трампа и 77-летнего Байдена генерал-амбасадор Дейтон и вовсе смотрится мужчиной в самом расцвете сил.

Вопрос уже почти решен, хотя может быть всякое, поскольку уж больно сейчас у них там все сложно в Америке.

И вообще, с этим послом все противоречиво и очень затейливо. Разве что с его возможным прибытием в Киев окончится изрядно затянувшаяся эра «временных поверенных» в американской амбасаде.

Зато, похоже, продолжится эра межимпериалистических разборок Вашингтона с Москвой путем пользования Украиной.

Что же касается неприлично затянувшейся эры безвластия в американском посольстве, то здесь нужно напомнить следующее.

С одной стороны, Украина так важна в разборках Америки и России, что оставлять американскую амбасаду в Киеве без присмотра было крайне опрометчивым. Но, с другой стороны, быстрому решению вопроса, похоже, сильно помешал тот факт, что Украина одновременно стала еще и важнейшим фактором разборок Трампа и демократов, особенно в свете катастрофически приближающихся президентских выборов в Америке.

Напомним, что предыдущего посла США в Украине Мари Йованович «досрачно» отозвали на родину, не дав досидеть буквально несколько недель до окончания официального срока, на волне коррупционно-политического скандала.

Выяснилось, что сначала ряд украинских деятелей, включая Порошенко, Луценко и разную мелочь типа функционеров СБУ и «самого» отставного журналиста Лещенко, «стучали» в Вашингтон демократам на окружение Трампа, которое таки было замазано в коррупции, причем на территории Украины.

Затем, когда власть в Вашингтоне после демократа Обамы перешла в руки Трампа, наши политические проститутки стали стучать уже Трампу на демократов. Во всех этих телодвижениях активное участие якобы принимали функционеры посольства США в Украине, в связи с чем посол и ряд чиновников амбасады были возвращены в Америку.

Правда, от влияния демократов в Госдепартаменте Трампу избавиться так и не удалось, а потому при всех последующих временных поверенных продолжалась дурно пахнущая возня с участием разного рода грантоедов, «борцов с коррупцией» и так далее, в связи с чем периодически вспыхивали скандалы.

Отнюдь не принимая ни одной стороны, отметим, что вся эта склока нанесла огромный вред Украине в целом, поскольку у нас теперь имеются испорченные отношения как с республиканцами, так и с демократами, а оно нам совершенно ни к чему.

И вот явление нового амбасадора в чине генерал-лейтенанта Кита Дейтона, кадрового антисоветчика, всю жизнь подвизавшегося в разведывательных структурах Штатов в роли борьбы с советской угрозой.

Итак, Кит Дейтон родился 7 марта 1949 года, то есть относится к поколению послевоенных «бэби-бумеров». Учился в Кембриджском, Гарвардском университетах, в университете Южной Каролины и Школе международных отношений этого университета, в Колледже Вильгельма и Марии (Вильямсберг, Вирджиния), в Военном институте иностранных языков Министерства обороны США (Монтерей, Калифорния). В последнем учебном заведении изучал русский язык, которым хорошо владеет.

Кроме того, окончил входящий в структуру военного ведомства США «Русский институт» (USARI) в городке Гармиш-Партенкирхен в Баварии на границе с Австрией в Альпах. Эта «кузница кадров» была открыта в 1947 году как раз в целях подготовки «специалистов» для холодной войны.

Кит Дейтон начал службу в 1970 году и вышел в отставку в 2010-м, прослужив 40 лет и дослужившись, повторим, до звания генерал-лейтенанта. Имеет награды — медаль «За выдающуюся службу» и орден «Легион почета».

Следует отметить, что в атаки этот генерал не ходил, на истребителе в стратосферу не взмывал и на подводной лодке в пучины морские не погружался. У него была иная сфера военной деятельности.

В официальных документах его функция указывалась как «foreign area officer», то есть «офицер по зарубежным территориям». Поскольку его специальностью был русский язык, то очевидно, по каким именно территориям он был офицер.

За долгие 40 лет службы американскому отечеству генерал-лейтенант Дейтон был военным атташе в России, заместителем директора Управления политики и военно-стратегического планирования Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, что равносильно нашему Генштабу. Дейтон был директором Отдела стратегии, планирования и политики Штаба армии Минобороны США, директором по оперативным вопросам Разведуправления Министерства обороны США, где он, в частности, занимался поиском оружия массового поражения.

Известно, что оружие это так и не нашли. Позднее оказалось, что это, как нынче модно говорить, фейк, проще говоря, брехня, запущенная с целью оправдать начало военных действий и вторжение в Ирак. И хотя фашизоидный режим Саддама был свергнут, Ирак уже почти 20 лет находится в состоянии перманентной гражданской войны, конца которой не предвидится, и американцы здесь несут львиную долю ответственности.

Кроме того, работая в Разведуправлении американского оборонного ведомства, генерал Дейтон имел отношение к разведывательной агентуре.

К концу своей военной карьеры Дейтон был координатором по вопросам безопасности в Израиле и Палестине, где занимался реформой Палестинской национальной службы безопасности, тысячи сотрудников которой проходили обучение и подготовку в Иордании.

После этого Дейтон в конце 2010 года вышел в отставку. В 2018 году министр обороны США Мэттис назначил Дейтона своим советником по Украине.

Кроме того, с 2010 года Дейтон возглавляет в качестве директора Европейский центр исследований безопасности имени Джорджа Маршалла. Этот центр также находится в упомянутом Гармише, где во время холодной войны обучался Дейтон.

В этом смысле обращают на себя внимание публикации этого центра (развелось их, центров этих, однако!) на тему конфликта Украины и России.

В частности, в статье «Российское „стратегическое сдерживание“ в Украине» (Russia’s «Strategic Deterrence» in Ukraine) говорится о том, что Россия не намерена развивать серьезное военное наступление, а будет поддерживать конфликт на уровне, достаточном для проведения своих интересов.

От себя отметим, что если это так, то трудно здесь понять логику как Москвы, так и указанного «сильно умного центра Маршалла». Ибо Украина все больше уходит из-под влияния Москвы. На это можно было бы «наплевать с большой горы», но своим вмешательством в Украину Путин не «помог русскоговорящим соотечественникам», как декларирует Кремль, а, наоборот, только ухудшил их положение.

Это хорошо видно на примере русского языка. Если до 2014 года на все истеричные вопли патриотов на тему «языка-мовы» можно было ответить посыланием по известному адресу, то теперь, конечно, адрес посылания сохранился, но у вконец распоясавшегося патриотизма, преимущественно криминального образца, появился дополнительный аргумент на тему о том, что русский язык — это теперь, дескать, еще и «язык агрессора».

К тому же указанный американский центр Маршалла в Германии, с присущим американцам цинизмом, полагает, что существование конфликта на Донбассе, наряду с другими подобными по периметру России, дескать, выматывает Москву, что на руку Америке, и это действительно так. Но получается, что ценой развала и деградации Украины два империалистических урода ведут свои «разборки»! Да еще под аплодисменты нашей умственно отсталой патриотической публики, которая недавно до кровавых мозолей рукоплескала залету в Украину стратегических американских бомбардировщиков, которые «отрабатывали нанесение ударов по оккупированному Москвой Крыму». От этого радостного психоза становилось не по себе любому, кто в рамках советской военной подготовки смотрел учебные фильмы Министерства обороны СССР о том, что означает атомная война, представляя, что эта война между Москвой и Вашингтоном — не дай бог! — развернется на территории Украины.

Высказанную выше мысль развивает еще один материал на сайте Центра Маршалла под названием «Дозированное принуждение Украины Москвой и стратегическая культура России» (Moscow’s Calibrated Coercion in Ukraine and Russian Strategic Culture). По мнению мудрецов из центра, Москва поддерживает конфликт на Донбассе в целях своего влияния на внутреннюю политику в Украине, но так, чтобы Кремлю не пришлось сильно тратиться на содержание региона, а Донбасс оставался непризнанной территорией, и здесь важным элементом являются Минские соглашения.

В свою очередь, в тексте под названием «Членство Украины в НАТО: преимущества, цена и вызовы» (Ukrainian Membership in NATO: Benefits, Costs and Challenges) аналитики из руководимого будущим послом США в Украине института утверждают, что для вступления в НАТО Украине следует урегулировать отношения с Москвой и убедить последнюю, что членство Украины в НАТО России не угрожает.

Сказать, что на фоне репетиции ядерного удара со стороны Украины бомбардировщиков В-52 по России такие заявления звучат «немножно по-дебильному», — это еще очень мягко сказать! Но дело не только в этом... Россия, в принципе, никогда не даст согласие на вступление Украины в НАТО. Более того, Украину в НАТО в обозримом будущем никто не примет и принимать не собирается, а потому это вообще разговор ни о чем. Очевидно, автору статьи надо было легально заплатить гонорар, оправданием которого и стала эта публикация, не имеющая никакого реального смысла.

К тому же Украина в последние годы настолько попала во внешнюю зависимость и под внешнее управление Запада, прежде всего США, что отсутствует какой-либо смысл Украину куда-либо принимать. Не получив никаких выгод от этой зависимости, наоборот, сделав свое положение все более шатким, Украина еще и сама оплачивает эту свою зависимость.

Что же касается собственно войны на Донбассе, американцев вполне устраивает нынешняя ситуация в стиле старины Троцкого — «ни войны, ни мира». Америке не выгодна масштабная война, которая вполне может окончиться провалом Украины, особенно если Москва возьмется за дело серьезно. Но и прекращение конфликта Америке не интересно, ибо конфликт дает хорошую возможность держать в напряжении Кремль.

Но вернемся к «гражданину послу», как говорил герой Леонида Куравлева в культовой советской кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию».

Сообщение о том, что Трамп решил назначить Дейтона главой дипломатической миссии в Украине, появилось 1 мая 2020 года. 5 августа комитет Сената по международным делам провел слушания по кандидатуре Дейтона. 22 сентября эта кандидатура была одобрена комиссией и передана для окончательного утверждения полным составом Сената.

Осталось окончательное утверждение Сенатом, но поскольку большинство там у республиканцев, то проблем быть не должно.

Тот факт, что новый посол будет и далее толкать Украину к конфронтации с Москвой, едва ли вызывает сильное сомнение, но здесь он не будет оригинальным.

Впрочем, представляется, что для Трампа, который, по ряду признаков, вроде как не против помириться с Путиным, более важным является расследование связанных с Украиной коррупционных похождений кандидата на пост президента от демократов Джо Байдена и его сынка Хантера. Сейчас это расследование фактически заблокировано Посольством США в Украине (интересно, правда?), где по-прежнему рулят ставленники демократов, которые настолько сильно оккупировали Госдепартамент, что Трамп за всю каденцию своего правления так и не смог их оттуда выкурить. Во многом эту аппаратную войну накануне выборов Трамп проиграл демократам из-за коронавируса.

И здесь Трампа могут ждать неприятности. Республиканцы продвигали свои кандидатуры, но благодаря «продемократическому» аппарату Госдепа, с которым, повторим, ничего не может сделать ни Трамп, ни его госсекретарь Помпео, демократы "продавили" своего кандидата на должность посла в лице Дейтона.

В результате при Дейтоне, если он таки будет назначен, расследовать коррупцию Байденов в Украине едва ли кто-то станет.

Тем более что вопрос назначения посла из-за этих разборок затянули, очевидно, умышленно. Ведь через месяц коррупция Байдена, на которой Трамп строит свою предвыборную риторику, уже мало кого будет интересовать. Если победит Трамп, то он может разве что попытаться довести дело до конца в целях отмщения за испорченные дни президентства. Если же победит Байден, то о расследовании в обозримом будущем вообще забудут. Это к вопросу о пресловутых западных ценностях...