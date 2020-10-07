В Украине окончательно отменили книгу жалоб

В Украине на прошлой неделе официально вступил в силу приказ Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, отменяющий обязательность ведения Книгы отзывов и предложений.

Это стало очередным шагом в направлении дерегулирования, цифровизации бизнес-процессов и уменьшения устаревших норм, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Указано, что до этого предприниматели были вынуждены тратить время и значительные средства на администрирование Книги отзывов и предложений, которая находилась в каждом торговом отделе и в каждом зале заведения общественного питания.

Как подсчитали в ведомстве, в год такие расходы достигали более 44 млн грн. Причем в эту сумму включались организационные расходы, назначение ответственного за нее, рассмотрение жалоб.

В то же время в Кабмине признают, что наличие Книги не гарантировало решения проблемных вопросов, которые возникали у покупателей.

"В современном мире есть более эффективные и удобные инструменты контроля и защиты прав потребителей. Так, можно оставлять свои отзывы через "горячую линию", электронную и классическую переписки или социальные сети", — говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня потребители могут обратиться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы за защитой нарушенных прав как в бумажном, так и электронном виде (https://dpss.gov.ua/). В частности, в территориальных органах этой службы и во многих местных госадминистрациях созданы и функционируют консультационно-информационные службы, где потребители могут получить информацию и помощь по защите своих прав.

"Такая практика полностью соответствует европейским и мировым стандартам, будет способствовать налаживанию эффективной коммуникации между бизнесом и потребителем и позволит уменьшить количество "формальных" проверок бизнеса", — рассчитывают в Минэкономики.

Там также напомнили, что в марте 2019 года правительство отменило обязательное ведение Книги отзывов и предложений, однако требования и упоминания о книге жалоб оставались в ряде нормативных документов, в частности, приказах Минэкономики.

"Сегодня окончательно отменен этот устаревший и неэффективный инструмент защиты прав потребителей", — резюмировали в ведомстве.