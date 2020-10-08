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Новости
Украина
7 октября 20, 19:17
У Зеленского рассказали о встрече с принцем Уильямом. ФОТО
Зеленский, принц Уильям
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Украинский президент с женой побывал на аудиенции с членами королевской семьи Великобритании.
Украинский президент с женой побывал на аудиенции с членами королевской семьи Великобритании. В рамках визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой встретились с членами королевской семьи Великобритании, герцогом Кембриджским принцем Уильямом и герцогиней Кэтерин Миддлтон, сообщает пресс-служба ОП.
Это первая аудиенция президента Зеленского у членов королевской семьи.
 


Во время аудиенции принц Уильям отметил важность официального визита, а Зеленский отметил теплый прием, который чувствует украинская делегация в Великобритании, и важность поддержки межчеловеческих контактов.


 
"Человеческие контакты всегда важнейшие для страны. Украина и Великобритания разделяют видение по многим вопросам", - сказал Зеленский.
 
Отмечается, что во время встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов международной повестки дня, в частности в отношении экологических инициатив, а также двустороннего взаимодействия по вопросам медицинской реабилитации военнослужащих, гендерного и социального равенства, противодействия домашнему насилию.
 


Собеседники также обсудили необходимость тесной координации стран мира для преодоления пандемии коронавируса и обеспечения равного доступа государств к вакцине в случае ее разработки.
 
Зеленский пригласил королевскую чету посетить Украину.
 
Напомним, сегодня Зеленский начал официальный визит в Великобританию, в ходе которого ожидается подписание ряда двусторонних документов.
Korrespondent
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