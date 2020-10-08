У Зеленского рассказали о встрече с принцем Уильямом. ФОТО

Это первая аудиенция президента Зеленского у членов королевской семьи.









Во время аудиенции принц Уильям отметил важность официального визита, а Зеленский отметил теплый прием, который чувствует украинская делегация в Великобритании, и важность поддержки межчеловеческих контактов.









"Человеческие контакты всегда важнейшие для страны. Украина и Великобритания разделяют видение по многим вопросам", - сказал Зеленский.

Отмечается, что во время встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов международной повестки дня, в частности в отношении экологических инициатив, а также двустороннего взаимодействия по вопросам медицинской реабилитации военнослужащих, гендерного и социального равенства, противодействия домашнему насилию.









Собеседники также обсудили необходимость тесной координации стран мира для преодоления пандемии коронавируса и обеспечения равного доступа государств к вакцине в случае ее разработки.

Зеленский пригласил королевскую чету посетить Украину.

Напомним, сегодня Зеленский начал официальный визит в Великобританию, в ходе которого ожидается подписание ряда двусторонних документов.