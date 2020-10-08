COVID-19 в Украине преодолел все психологические рубежи

По состоянию на утро четверга, 8 октября, в Украине зафиксировано 244 734 случаев коронавируса. За последние сутки COVID-19 заразились 5 397 человек. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

За время пандемии в Украине скончались 4 690 человек, 93 - за последние сутки.

Выздоровели - 108 233 человек, в том числе за последние сутки - 2 263 человек.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о второй волне коронавируса в стране. Как только ситуация с COVID-19 стабилизируется Украина откроет границы для иностранцев.

Напомним, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.