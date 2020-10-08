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Новости
Украина
8 октября 20, 11:24
В Украине почти 5,4 тысячи новых случаев COVID
COVID
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Сегодня в стране установлены сразу два новых коронавирусных антирекорда - по количеству смертей и по суточному приросту.

В Украине за минувшие сутки выявили почти 5,4 тысячи новых случаев коронавируса, что является очередным антирекордом. Такие данные утром в четверг, 8 октября, сообщает карта СНБО.

Всего в стране зафиксировано почти 245 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки составил 5 397, что значительно больше вчерашнего антирекорда, когда было выявлено 4 753 новых заражений в сутки.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 4 690 человек, из них за сутки - 93, что является очередным антирекордом. Прошлый антирекорд был установлен 3 октября - тогда умерли 92 пациента.

Выздоровели от болезни уже 108 233 человек, из них за сутки - 2 263.

Активных больных на сегодня - 131 811, прирост за сутки - 3 041.

Напомним, в понедельник в Минздраве спрогнозировали, что 5 тысяч заболевших COVID-19 будет уже на неделе.
Korrespondent
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