У мэра Умани обнаружили коронавирус

У мэра Умани Александра Цебрия обнаружили коронавирус COVID-19. Тест подтвердил заболевание, сообщил городской голова на своей странице в Facebook в четверг, 8 октября.

Сейчас мэр находится на лечении в отделении Уманской инфекционной больницы.

"Хочу сообщить, что несмотря на положительный результат теста я продолжаю предвыборную кампанию, как кандидат на должность городского головы города Умань", – добавил Цебрий.

Ранее мэр Умани попал в больницу с симптомами коронавируса. У него брали образцы для теста, чтобы установить точный диагноз.

Напомним, на прошлой неделе коронавирус диагностировали у главы правления Нафтогаза Андрея Коболева.

Ранее стало известно, что коронавирус обнаружили еще у двух нардепов – представителя ОПЗЖ Нестора Шуфрича и у лидера партии За майбутне Игоря Палицы.