"Исторический день". Итоги визита Зеленского в Британию

Украинский президент стал первым иностранным лидером, посетившим королевство с начала пандемии коронавируса.
Итогом визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию стало подписание нескольких соглашений, в том числе о свободной торговле и стратегическом партнерстве.
Среди прочего Британия расширяет квоты на украинские товары и собирается помогать развитию Военно-морских сил Украины. Корреспондент.net рассказывает подробности. "Новый этап" в отношениях между странами
В связи с выходом Великобритании из состава Евросоюза появилась необходимость обновления соглашений между Украиной и Соединенным королевством.
7 октября это задание отправился выполнять президент Владимир Зеленский с супругой Еленой. Первыми чету Зеленских встретили герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин. Встреча состоялась в Букингемсаком дворце.
Затем Зеленский посетил базу Королевских Военно-морских сила в городе Портсмуте, где осмотрел авианосец Prince of Wales и ознакомился с образцами вооружений британского оборонно-промышленного комплекса.
В присутствии президента министр обороны Украины Андрей Таран и госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Уоллес подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах.
Как рассказал Таран, в меморандуме говорится о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции в Украине, а также строительстве объектов базирования ВМС Украины.
"Реализация этих проектов позволит значительно усилить способности и боевой потенциал украинского флота, совместимость с военно-морским компонентом государств-членов НАТО. Рассчитываем, что это станет драйвером восстановления судостроительной отрасли Украины и позволит привлечь в нашу экономику современные технологии", - сказал министр.
ЕП сообщает, что меморандум предусматривает переоборудование украинских ВМС современными ракетными катерами.
В рамках реализации совместных проектов в сфере обороны Британия выделяет Украине заем на десять лет в размере 1,6 миллиарда долларов.
Как отмечается пресс-служба президента, это должно "повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере на фоне обострения ситуации в Черноморском регионе".
Зеленский на базе ВМС Британии / Офис президента
Выделенные средства пойдут на строительство портовой инфраструктуры для базирования кораблей в Очакове Николаевской области.
Сам Зеленский на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном 8 октября подписал Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.
По словам украинского президента, этот документ станет основой для отношений между Украинской и Британией.
"Сегодня для Украины и Великобритании исторический день: начинаем новый этап стратегического партнерства между нашими странами", - заявил Зеленский.
Соглашение предусматривает проведение ежегодных заседаний Диалога стратегического партнерства на высоком или высшем уровне и Торгового комитета.
"Наша приверженность Украине крепка как скала - мы на 100 процентов с вами", - сказал Джонсон Зеленскому.
Офис президента
Соглашение охватывает сотрудничество в таких сферах, как энергетика, горнодобывающая промышленность, промышленная политика, сельское хозяйство, экология, сообщает пресс-служба ОП.
В министерстве иностранных дел сообщили, что стороны договорились либерализовать условия торговли товарами и услугами на уровне не ниже, чем предусмотрено в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.
Подписанное между Украиной и Великобританией соглашение оставляет без изменений количество квотируемых товаров, но расширяет сами квоты, рассказал замминистра экономики - торговый представитель Тарас Качка.
"Поскольку соглашение является continuity agreement, к сожалению, мы сохранили ту же логику по товарам, которые подлежат частичной либерализации. То есть количество товаров, относительно которых действуют тарифные квоты, не изменилось. В то же время речь идет о фактическом увеличении этих тарифных квот", - пояснил он на своей странице в Facebook.
Качка отметил, что сами квоты расширены на 13-20 процентов. При этом условия соглашения предусматривают его пересмотр через два года, а переговоры об обновлении начнутся уже на второй год действия документа.
Также подписанный меморандум, предусматривающий закрепление договоренности о предоставлении Британией кредитных гарантий в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.
Кроме того, в британском правительстве появится специальный представитель премьер-министра по вопросам торговли с Украиной.
Офис президента
Торговому соглашению обрадовались, в частности, производители шотландского виски. Директор по вопросам международного партнерства Ассоциации шотландского виски Том Саллис отметил, что Украина является перспективным рынком для шотландского виски. В 2019 году в Украину экспортировали более миллиона бутылок.
"Это соглашение обеспечит беспрепятственный доступ шотландского виски к украинскому рынку и в дальнейшем гарантирует, что шотландский виски будет иметь статус товара защищенного географического происхождения в Украине", - цитирует его ЕП.