Убийство Гандзюк: Павловский назвал заказчиков

Игорь Павловский дал показания по делу об убийстве активистки Катерины Гандзюк на заседании Днепровского райсуда Киева. Об этом сообщает УНИАН в пятницу, 9 октября.

Павловский дал обличительные показания против заказчиков и организаторов - председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина.

По его словам, он слышал разговор с участием Левина, в ходе которого речь шла о Гандзюк, в частности, что ее надо "проучить", так как она, говорил Левин, "много лаяла на Николаича (Мангера - ред.)".

На то время Павловский был помощником нардепа от БПП Николая Паламарчука, поэтому его просили написать депутатское обращение относительно Гандзюк, но он отказался это делать.

О самом нападении на Гандзюк Павловский узнал 31 июля 2018 года, когда находился на отдыхе, а уже 3 или 4 августа в приемную нардепа, где он работал, забежал "взволнованный Левин" и "спросил, есть ли у нас адвокат. Мы спросили, что произошло. Он ответил: "Задержали Торбина (соорганизатор нападения на Гандзюк Сергей Торбин, который нанимал непосредственных исполнителей преступления - ред.)". Мы спросили, почему нужен адвокат. "Они облили кислотой Гандзюк", - ответил Левин. Я спросил: "Зачем?". Левин ответил, что "мы с Николаичем заказали Екатерину Гандзюк". Павловский добавил, что Левин попросил никому об этом не говорить.

Уже 17 августа Павловский стал свидетелем того, как у него во дворе Левин рассчитался с исполнителями за преступление, он дал деньги Торбину, который, в свою очередь, затем распределил их между непосредственными исполнителями.

Павловский также объяснил, почему ранее не давал обличительных показаний против Мангера и Левина - говорит, что ему перед каждым судебным заседанием звонили неизвестные и угрожали, что если он будет свидетельствовать против Мангера, то его семья и его дочь будут иметь проблемы, и таких звонков было пять-семь. Он добавил, что аналогичные угрозы поступали и другим свидетелям - Щербинину и Пилипенко и последнему даже дали несколько пощечин. Павловский также утверждает, что Левин предлагал ему 20 тысяч евро за молчание.

В свою очередь адвокаты Левина и Мангера на заседании суда достаточно долго допрашивали Павловского. Они считают, что Павловский дал ложные показания под давлением прокуратуры, которая использовала его тяжелое состояние здоровья и пообещала предоставить ему лечение в следственном изоляторе СБУ, где он содержится и сегодня в рамках расследования другого уголовного производства - об организации массовых беспорядков в городе Олешки.

Допрос Павловского закончился в 22:00.

Напомним, 18 июня Печерский районный суд Киева арестовал Владислава Мангера до 28 июля без права внесения залога. Позже арест продлили.

Ранее Мангера не могли доставить в суд из-за его состояния здоровья. В итоге независимый эксперт-врач сделал заключение, что подозреваемого можно транспортировать в Киев в присутствии врача.

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