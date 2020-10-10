В ООС сообщили об огневой провокации противника

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе нарушили режим тишины совершив несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. Потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом в субботу, 10 октября, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было", - говорится в утренней сводке.

В частности, в районе ответственности Оперативно-тактической группировки Север вблизи населенного пункта Шумы противник совершил несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

"Эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", – уточнили в штабе.

Также сообщается, что военнослужащие ВСУ совместно с пожарными ГСЧС продолжают тушить пожары на территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, в пятницу Объединенные силы локализовали пожар в районах населенных пунктов Новоалександровка и Екатериновка, неподалеку Майорска, в ночное время, окончательно ликвидирован очаг возгорания, а вблизи Болотенное борьба с огнем продолжается.

"С начала текущих суток, 10 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе, отметив, что по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, накануне сообщалось, что противник трижды нарушил перемирие на Донбассе, а также дистанционно минировали позиции ВСУ.