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Новости
Украина
10 октября 20, 08:59
В ООС сообщили об огневой провокации противника
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Сепаратисты совершили несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия в сторону позиций ВСУ.

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе нарушили режим тишины совершив несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. Потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом в субботу, 10 октября, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было", - говорится в утренней сводке.

В частности, в районе ответственности Оперативно-тактической группировки Север вблизи населенного пункта Шумы противник совершил несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

"Эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", – уточнили в штабе.

Также сообщается, что военнослужащие ВСУ совместно с пожарными ГСЧС продолжают тушить пожары на территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, в пятницу Объединенные силы локализовали пожар в районах населенных пунктов Новоалександровка и Екатериновка, неподалеку Майорска, в ночное время, окончательно ликвидирован очаг возгорания, а вблизи Болотенное борьба с огнем продолжается.

"С начала текущих суток, 10 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе, отметив, что по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, накануне сообщалось, что противник трижды нарушил перемирие на Донбассе, а также дистанционно минировали позиции ВСУ.
Korrespondent
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