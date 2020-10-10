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Новости
Украина
10 октября 20, 20:32
В Украине будем разворачивать мобильные госпитали, - Ляшко
Виктор Ляшко
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Министерство здравоохранения готово разворачивать мобильные госпитали в населенных пунктах, где возникнет нехватка коек в больницах для больных COVID-19.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть локальные населенные пункты и административные территории, в которых заполненность коек растет достаточно быстро, поэтому там нужны временные мобильные госпитали и мобильные бригады, которые будут оказывать медицинскую помощь больным", - сказал чиновник.

Как пояснил главный санврач, "проще развернуть госпиталь и привезти медицинского работника, чем всех транспортировать куда-то за пределы области или в другой областной центр".

"У нас сейчас уже есть полная смета и имеющееся оборудование, кровати на укомплектование временного госпиталя на 500 коек. Сейчас мы определили локации, где это приоритетно, которые, я думаю, в ближайшее время будут разворачиваться, если не будет стабилизации эпидемической ситуации", - сообщил Ляшко.

Источник: https://censor.net/ru/n3224166
censor.net.ua
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