В трех городах готовят спецгоспитали для борьбы с Covid

В Киеве, Одессе и Мариуполе готовятся к развертыванию дополнительных крупных госпиталей для пациентов с COVID-19 на случай перегрузки больниц первой и второй волны.

Соответствующий приказ издал президент Владимир Зеленский, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В Киеве при необходимости госпиталь будет размещен на территории Дворца Спорта.

"Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитали смогли начать работу за считанные дни", - подчеркнул он.

Радуцкий отметил, что сейчас потребности в дополнительных госпиталях нет, но государство должно быть готовым к худшему сценарию.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на сегодня в четырех областях Украины больными коронавирусом пациентами заполнены более 70% больничных коек.

За сутки в стране подтвердили свыше 4,7 тысячи новых случаев COVID-19. Больше всего заболевших зарегистрировали в Харьковской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Киеве.