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Новости
Украина
11 октября 20, 16:31
В трех городах готовят спецгоспитали для борьбы с Covid
Covid
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В Киеве при необходимости госпиталь для больных коронавирусом будет размещен на территории Дворца Спорта.
В Киеве, Одессе и Мариуполе готовятся к развертыванию дополнительных крупных госпиталей для пациентов с COVID-19 на случай перегрузки больниц первой и второй волны.
 
Соответствующий приказ издал президент Владимир Зеленский, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
 
В Киеве при необходимости госпиталь будет размещен на территории Дворца Спорта.
 
"Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитали смогли начать работу за считанные дни", - подчеркнул он.
 
Радуцкий отметил, что сейчас потребности в дополнительных госпиталях нет, но государство должно быть готовым к худшему сценарию.
 
Напомним, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на сегодня в четырех областях Украины больными коронавирусом пациентами заполнены более 70% больничных коек.
 
За сутки в стране подтвердили свыше 4,7 тысячи новых случаев COVID-19. Больше всего заболевших зарегистрировали в Харьковской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Киеве.
Korrespondent
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