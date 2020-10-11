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Новости
Украина
11 октября 20, 16:33
Сегодня начинается визит в Украину президента Польши Дуды
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Президент Польши Дуда начинает 10 октября трехдневный официальный визит в Украину, во время которого посетит Киев и Одессу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Визит Дуды начнется в воскресенье вечером с посещения польской части Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в 80-ю годовщину Катынского преступления. Польский лидер также возложит символический корзину с колосками пшеницы под памятником жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов, а также зажжет свечу возле креста Героям Небесной Сотни.

В понедельник состоится политическая часть визита. Дуда встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Премьер-министром Денисом шмыгалем и Председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым. Как сообщили в канцелярии президента Польши переговоры будут касаться двусторонних отношений, евроатлантических стремлений Украины, а также вопросов безопасности в регионе, в частности на востоке Украины и Беларуси.

Темой переговоров будут также исторические вопросы. В частности, в Киеве проведут переговоры председателя институтов национальной памяти двух стран Антон Дробович и Ярослав Шарек.

Третий день визита Дуди будет посвящен экономическим вопросам. В присутствии президентов будет подписано два соглашения. Первая сделка будет касаться доступа польской государственной нефтегазовой компании PGNiG к приватизации в энергетическом и газовом секторах Украины. В то же время в Одессе будет подписано соглашение о сотрудничестве между портами в Одессе и Гданьске.

Вместе с Президентом Польши в Украину прибудет также министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик.
censor.net.ua
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