Школы отправят на каникулы с 15 октября

Министерство образования и науки в понедельник, 12 октября, будет рекомендовать всем учреждениям общего среднего образования начать осенние каникулы 15 октября, рекомендации пришлют всем школам независимо от карантинной зоны, заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

"Завтра будет подготовлено и направлено рекомендательное письмо всем учреждениям общего среднего образования по установлению каникул с 15 до 30 октября включительно", - написал он.

Вместе с тем заведениям профобразования, профессионального предвысшего и высшего образования будут рекомендовать с 15 октября до 15 ноября перейти на дистанционную форму обучения с обязательным выездом студентов из общежитий.

Детские сады при этом продолжат работать в обычном режиме.

Напомним, что в Киеве, Одессе и Мариуполе готовятся к развертыванию дополнительных крупных госпиталей для пациентов с COVID-19 на случай перегрузки больниц первой и второй волны.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на сегодня в четырех областях Украины больными коронавирусом пациентами заполнены более 70% больничных коек.

За сутки в стране подтвердили свыше 4,7 тысячи новых случаев COVID-19. Больше всего заболевших зарегистрировали в Харьковской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Киеве.