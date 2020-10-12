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Украина
11 октября 20, 22:37
Школы отправят на каникулы с 15 октября
школа
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Заведениям профобразования, профессионального предвысшего и высшего образования будут рекомендовать с 15 октября до 15 ноября перейти на дистанционную форму обучения.
Министерство образования и науки в понедельник, 12 октября, будет рекомендовать всем учреждениям общего среднего образования начать осенние каникулы 15 октября, рекомендации пришлют всем школам независимо от карантинной зоны, заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.
 
"Завтра будет подготовлено и направлено рекомендательное письмо всем учреждениям общего среднего образования по установлению каникул с 15 до 30 октября включительно", - написал он.
 
Вместе с тем заведениям профобразования, профессионального предвысшего и высшего образования будут рекомендовать с 15 октября до 15 ноября перейти на дистанционную форму обучения с обязательным выездом студентов из общежитий.
 
Детские сады при этом продолжат работать в обычном режиме.
 
Напомним, что в Киеве, Одессе и Мариуполе готовятся к развертыванию дополнительных крупных госпиталей для пациентов с COVID-19 на случай перегрузки больниц первой и второй волны.
 
По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на сегодня в четырех областях Украины больными коронавирусом пациентами заполнены более 70% больничных коек.
 
За сутки в стране подтвердили свыше 4,7 тысячи новых случаев COVID-19. Больше всего заболевших зарегистрировали в Харьковской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Киеве.
 
Korrespondent
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