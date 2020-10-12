Проблемы, с которыми сталкивается заболевший COVID-19

"КП" в Украине" нашла ответы на самые насущные вопросы по коронавирусу в Украине. В этом нам помогли известные медики, сотрудники службы здоровья, Министерства здравоохранения и опыт других стран.

Андрей Волянский, доктор медицинских наук, клинический иммунолог, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии НАМНУ:

- Весенний карантин смягчил первую волну коронавируса и растянул ее во времени. И скорее всего, она продлится до начала лета будущего года, то есть еще 6-7 месяцев. Можно говорить, что тот карантин принес больше плюсов, чем минусов: он позволил не перегрузить систему здравоохранения и не усилить панику за счет значительного количества летальных исходов. Система здравоохранения получила определенный опыт лечения заболевания.

Но нужно сейчас принимать меры, потому что количество заболевших быстро растет. Очень многое зависит сейчас от того, как система здравоохранения и смежные с ней сферы будут взаимодействовать.

Думаю, нам надо готовиться ко второму карантину, который может начаться сразу после выборов 25 октября. Причем это может быть даже локдаун! Все зависит от увеличения количества заболевших. Мягче этот карантин будет, чем весенний, или жестче – не берусь сказать. Я вообще не вижу смысла в локдауне.

Летом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не хочет второй раз вводить в стране жесткий карантин. Но если количество больных превысит 60 случаев на 100 тысяч человек, власти будут вынуждены ужесточить ограничения, однако тотального жесткого карантина не будет. Пока же до 31 октября в Украине введен адаптивный карантин.

Теоретически в Украине есть четкий алгоритм действий в случае появления симптомов COVID-19. И он не предполагает, что больного надо куда-то везти, ехать с ним в общественном транспорте или стоять в очередях.

Но если врач или диспетчер скорой помощи не выполняют свои обязанности, скорая не приезжает или в больнице отказывают госпитализировать пациента – необходимо позвонить на правительственную линию по коронавирусу (15-45) или на линию Минздрава Украины по COVID-19 (0-800-505-201), в Национальную службу здоровья (16-77), а также по номеру областной горячей линии.

Напомним, при появлении первых симптомов нужно позвонить семейному врачу, описать все симптомы и рассказать о самочувствии. На основании этого семейный врач определит, нужна ли пациенту госпитализация. Если нет – пациент остается на самоизоляции. Семейный врач самостоятельно вызовет мобильную бригаду, которая приедет к пациенту домой и возьмет образцы для проведения тестов на коронавирус.

При температуре выше 38 градусов или при появлении проблем с дыханием нужно немедленно звонить на горячую линию 103 и действовать по указаниям диспетчера.

Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире украинского ТВ заявил о возможности введения в Украине "карантина выходного дня".

- Жесткий карантин мы не можем ввести сегодня. Но можно ввести карантин выходного дня. Это когда семья в выходной день остается дома. Никуда не ездит: ни в рестораны, ни на концерты. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, не их остановка, – сказал Радуцкий.

Подробностей нардеп не озвучил. Однако известно, что некоторые страны уже вводили карантин выходного дня – и ни к чему хорошему это не привело.

Так, в Казахстане летом в качестве эксперимента на выходные закрыли ТРЦ, сетевые магазины и рынки, запретили посещение гражданами парков, скверов и набережных, ограничили движение общественного транспорта. Разрешили лишь работу летних площадок кафе. Положительных результатов это нововведение не принесло, заболевших меньше не стало.

В Турции карантин выходного дня вводили еще в апреле, однако за несколько часов до начала карантина тысячи людей ринулись в магазины за продуктами на два дня, что привело к столпотворению, давке и дракам. Подсчитав количество заболевших, турецкие власти пришли к выводу, что их больше, чем ожидалось, поэтому строгие карантинные меры постепенно начали смягчать и 1 июня отменили почти полностью.





Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что во время карантина не запрещено как проведение вакцинации по календарю прививок, так и плановой иммунизации.

Действительно, во время пандемии коронавируса резко уменьшилось количество прививок детей и взрослых, а следовательно, возрос риск подхватить заболевание, которое можно было предупредить вакцинацией. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прерывание плановой иммунизации даже на короткий период может привести к увеличению числа вакциноуправляемых заболеваний.

- Проведение безопасной вакцинации против гриппа в нынешнем сезоне представляется очень важной задачей, – говорит доктор Ричард Пебоди, глава департамента по особо опасным патогенам ВОЗ - Европа. – Страны могут брать на вооружение различные подходы к безопасному проведению вакцинации. При этом важно обеспечить физическое дистанцирование для людей, ожидающих своей очереди на прививку, а также поощрять использование масок и предоставить возможности для гигиены рук и дезинфекции. Необходимо в приоритетном порядке обеспечить вакцинацию для работников здравоохранения и людей старшего возраста. Важными целевыми группами для вакцинации против гриппа также являются беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и дети младше пяти лет.

Грипп и COVID-19 сложно различить лишь по их симптомам, для установления точного диагноза требуется лабораторное исследование. Последствия одновременного заражения гриппом и COVID-19 пока еще не изучены досконально, но очевидно, что в этом году профилактика гриппа важна, как никогда раньше.