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Украина
12 октября 20, 10:18
Коронавирусная болезнь в Украине: новая сводка за сутки
Коронавирус
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За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 265 454 заболевших. 114 410 заразившихся выздоровели, 5015 – умерли

Вчера, 11 октября, в Украине выявили 4420 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 4768). Число умерших от этой болезни с начала эпидемии в стране перевалило за 5000 человек – это только официально подтвержденные случаи. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

Поскольку на выходных лаборатории традиционно меньше проверяют анализы, данные за субботу/воскресенье обычно сильно "выпадают" из общей динамики – в сторону меньших показателей.

За этот же период скончались 43 пациента (днем ранее – 85), зафиксировано 903 выздоровевших (днем ранее — 937).

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что госпитализировали за это время 521 пациента только с подтвержденным диагнозом.

Поскольку на выходных лаборатории традиционно меньше проверяют анализы, данные за субботу/воскресенье обычно сильно "выпадают" из общей динамики – в сторону меньших показателей.

Официально за 11 октября сделано 21 906 тестов (днем ранее – 33 624). По методу ПЦР, который выявляет больных, сделано 19 867 тестов (днем ранее – 26 881), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 2039 (днем ранее – 6743).

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Минздрав начал подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19. Жесткий карантин вернут, если заполненность больниц "ковидниками" приблизится к 100%, заявил главсанврач Ляшко. 8 октября 2020-го в Украине выявили 5804 заболевших – это рекорд. Рекордное количество – 108 человек – умерли за сутки от ковида 9 октября.
liga.net
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