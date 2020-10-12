Коронавирусная болезнь в Украине: новая сводка за сутки

Вчера, 11 октября, в Украине выявили 4420 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 4768). Число умерших от этой болезни с начала эпидемии в стране перевалило за 5000 человек – это только официально подтвержденные случаи. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.
Поскольку на выходных лаборатории традиционно меньше проверяют анализы, данные за субботу/воскресенье обычно сильно "выпадают" из общей динамики – в сторону меньших показателей.
За этот же период скончались 43 пациента (днем ранее – 85), зафиксировано 903 выздоровевших (днем ранее — 937).
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Минздрав начал подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19. Жесткий карантин вернут, если заполненность больниц "ковидниками" приблизится к 100%, заявил главсанврач Ляшко. 8 октября 2020-го в Украине выявили 5804 заболевших – это рекорд. Рекордное количество – 108 человек – умерли за сутки от ковида 9 октября.