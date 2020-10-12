Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта

По прогнозам Укргидрометцентра, дожди ожидаются 12-13 октября на западе

Сегодня на большинстве территории страны сохранится сухая погода, на западе пройдут дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На западе ожидается +17 градусов, севере +19 градусов, востоке +22 градуса, юге +24 градуса.

В центре воздух прогреется до +21 градуса.

Завтра, 13 октября, на западе, в Винницкой области прогнозируются дожди, до +18, +20 градусов, востоке +22 градуса, севере +19 градусов, юге +24 градуса. В Киеве ожидается до +21 градуса.