Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
28.28
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
12 октября 20, 10:33
Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта
Сентябрь
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По прогнозам Укргидрометцентра, дожди ожидаются 12-13 октября на западе

По прогнозам Укргидрометцентра, дожди ожидаются 12-13 октября на западе

Сегодня на большинстве территории страны сохранится сухая погода, на западе пройдут дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На западе ожидается +17 градусов, севере +19 градусов, востоке +22 градуса, юге +24 градуса. 

В центре воздух прогреется до +21 градуса. 

Завтра, 13 октября, на западе, в Винницкой области прогнозируются дожди, до +18, +20 градусов, востоке +22 градуса, севере +19 градусов, юге +24 градуса. В Киеве ожидается до +21 градуса.

В Киеве вторая подряд ночь на 8 октября оказалась самой теплой за период наблюдений, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
liga.net
Ещё по теме:
Рождество Пресвятой Богородицы: приметы и запреты
Синоптики предупреждают о грозах, дожде и граде
Украину накроют дожди. Синоптики предупреждают о шквалах
Украинцев предупреждают о резком ухудшении погоды
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Я верю в мир с Путиным". Зеленский дал интервью HardTalk
noimageЧеркассы отказываются усиливать карантин
noimageС июля количество пневмоний в Украине выросло в пять раз
noimageКоронавирусная болезнь в Украине: новая сводка за сутки
noimageВрач "инфекционки" в Харькове: Такой беды не видел за 30 лет
Лента новостей