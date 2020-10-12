Черкассы отказываются усиливать карантин

Городские власти Черкасс отказываются вводить ограничения "оранжевой" зоны карантина. Об этом в понедельник, 12 октября, заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

По его словам, сейчас в городских больницах находятся 67 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из которых 48 - жители Черкасс.

"О введении "оранжевой" зоны в нашем городе - считаю его преждевременным. По моему мнению, нет достаточного количества больных, чтобы вводить "оранжевую" зону. Кроме того, много людей, которые не являются жителями Черкасс, лечатся в черкасских больницах", - сказал Бондаренко.

Он добавил, что в городе пока не будут ограничивать работу предприятий и заведений.

"Что касается ограничения работы предприятий и заведений, то в первую очередь нужно придерживаться санитарных норм, нужно придерживаться средств личной гигиены и спокойно работать, спокойно жить", - отметил мэр Черкасс.

Бондаренко также отметил, что школы переводить на дистанционное обучение в городе не будут, по крайней мере до каникул.

Напомним, с полуночи 12 октября в Украине на две недели начало действовать новое эпидемическое зонирование.

Также Минздрав обновил список стран "красной" зоны, к которой отнесли 46 стран, тогда как к "зеленой" втрое больше - 147, в том числе и Украину.