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Новости
Украина
13 октября 20, 10:46
Зеленский объявил всенародный опрос. Видеообращение
Зеленский
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Накануне местных выборов Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан прийти на избирательные участки и ответить на 5 важных для каждого вопросов.

"Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: а что думаешь ты? Почему твой ответ важен? Потому что будет так, как решишь ты ", - заявил Президент.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение", - сказал Зеленский в видеообращении, обнародованном во вторник утром в эфире ряда украинских телеканалов.

Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: "Об этом позже".
telegraf.com.ua
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