COVID-19: за сутки в Украине более 5 тысяч зараженных

По состоянию на 9:00 13 октября в Украине зарегистрировано 270 587 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5122 летальных, 116562 пациенты выздоровели.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, за сутки зафиксировано 5 133 новых случая.
На сегодняшний момент COVID-19 обнаружен в следующих регионах:
Винницкая область — 7726 случаев;
Волынськая область — 9955 случаев;
Днепропетровская область — 9272 случая;
Донецкая область — 5961 случай;
Житомирская область — 8661 случай;
Закарпатская область — 11042 случаи;
Запорожская область — 5762 случая;
Ивано-Франковская область — 15 580 случаев;
Кировоградская область — 1355 случаев;
Город Киев — 28090 случаев;
Киевская область — 11 525 случаев;
Львивська область — 23 129 случаев;
Луганская область — 1917 случаев;
Николаевская область — 4867 случаев;
Одесская область — 17 047 случаев;
Полтавская область — 4906 случаев;
Ровенская область — 14 868 случаев;
Сумская область — 7485 случаев;
Тернопольськая область — 16 250 случаев;
Харьковская область — 25 625 случаев;
Херсонская область — 2024 случая;
Хмельницкая область — 9230 случаев;
Черновицкая область — 16 649 случаев;
Черкасская область — 5849 случаев;
Черниговская область — 5812 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 октября по Центра поступил 5 391 сообщения о подозрении на коронавирус.
Всего с начала 2020 года зарегистрировано 339 104 сообщение о подозрении на COVID-19.