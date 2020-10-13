COVID-19: за сутки в Украине более 5 тысяч зараженных

По состоянию на 9:00 13 октября в Украине зарегистрировано 270 587 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5122 летальных, 116562 пациенты выздоровели.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, за сутки зафиксировано 5 133 новых случая.

На сегодняшний момент COVID-19 обнаружен в следующих регионах:

Винницкая область — 7726 случаев;

Волынськая область — 9955 случаев;

Днепропетровская область — 9272 случая;

Донецкая область — 5961 случай;

Житомирская область — 8661 случай;

Закарпатская область — 11042 случаи;

Запорожская область — 5762 случая;

Ивано-Франковская область — 15 580 случаев;

Кировоградская область — 1355 случаев;

Город Киев — 28090 случаев;

Киевская область — 11 525 случаев;

Львивська область — 23 129 случаев;

Луганская область — 1917 случаев;

Николаевская область — 4867 случаев;

Одесская область — 17 047 случаев;

Полтавская область — 4906 случаев;

Ровенская область — 14 868 случаев;

Сумская область — 7485 случаев;

Тернопольськая область — 16 250 случаев;

Харьковская область — 25 625 случаев;

Херсонская область — 2024 случая;

Хмельницкая область — 9230 случаев;

Черновицкая область — 16 649 случаев;

Черкасская область — 5849 случаев;

Черниговская область — 5812 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 октября по Центра поступил 5 391 сообщения о подозрении на коронавирус.

Всего с начала 2020 года зарегистрировано 339 104 сообщение о подозрении на COVID-19.