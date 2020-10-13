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Новости
Украина
13 октября 20, 21:33
В Киеве задержали группу наркоторговцев. Фото
наркоторговцы
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Дилеры сбывали кокаин в ночных клубах столицы. Прокуратура оценила приблизительный доход от такого "бизнеса" в $50 тысяч в месяц.

Преступная группировка сбывала кокаин в ночных клубах Киева. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура во вторник, 13 октября.

"Киевской местной прокуратурой № 6 совместно с сотрудниками ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и полицией Киева прекращена преступная деятельность группы лиц, которые занимались сбытом наркотического средства кокаин на территории города Киева и Киевской области (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Установлено, что незаконный наркобизнес организовал местный житель, привлекая к работе двух знакомых. Злоумышленники сбывали кокаин в элитных ночных заведениях столицы и на закрытых вечеринках исключительно за наличные и постоянным клиентам. По приблизительным оценкам доход от наркобизнеса составлял в среднем 50 тыс. долларов США ежемесячно", - сказано в сообщении.

При обысках были обнаружены и изъяты кокаин, амфетамин, каннабис, а также банковские карточки, мобильные телефоны и компьютеры.

"Сейчас в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны двое участников группы, причастные к наркоторговле. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются. Устанавливается местонахождение третьего участника преступной группировки", - резюмировали в прокуратуре.

 
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Korrespondent
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