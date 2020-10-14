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Новости
Украина
13 октября 20, 23:20
Покров: что обязательно нужно сделать
Покров
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Великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Украине христиане отмечают ежегодно 14 октября

Его считают главным осенним христианским праздником, история которого берет начало с событий далекого 910 года в Константинополе.

Что можно делать на Покров

Посетить всенощное бдение (в ночь с 13 на 14 октября), чтобы праздник с Божьей благодатью встретить.

Испечь пирожки и булочки и угостить ими гостей и соседей - верили, что искренняя щедрость в этот день приводила к достатку в будущем.

Накрывая праздничный стол не забывать о Домовом - миску с молоком прятали за печку, чтобы задобрить домашнего духа и заручиться его поддержкой перед холодной зимой.

Как следует принарядиться, а женщинам - и замужним и незамужним - покрыть голову в знак уважения к празднику.

Топить печку ветками фруктовых деревьев - тогда в доме всю зиму будет тепло.

Что категорически нельзя делать на Покров.

Поскольку это большой религиозный праздник, на Покров Пресвятой Богородицы нельзя заниматься большими домашними делами, такими как стирка, уборка и шитье. Порядок в избах хозяйки наводили накануне праздника.

Podrobnosti
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