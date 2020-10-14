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Новости
Украина
14 октября 20, 08:40
На Донбассе шесть нарушений перемирия за сутки
оос
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В районе населенных пунктов Пищевик и Водяное были перехвачены два вражеских беспилотника.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 14 октября.

Так, сепаратисты применяли против ВСУ различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Обстрелы фиксировались неподалеку населенных пунктов Пески, Орехово и Хутор Вольный.

В свою очередь украинские военные ответный огонь не открывали.

Кроме того, в районе населенных пунктов Пищевик и Водяное обнаружены пролеты двух БПЛА противника с пересечениями линии разграничения.

"Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации вражеских беспилотников, что сделало невозможным дальнейшее их использование", – отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

Напомним, за сутки 12 октября сепаратисты совершили семь обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия. Бойцы ВСУ не пострадал
Korrespondent
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