На Донбассе шесть нарушений перемирия за сутки

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 14 октября.

Так, сепаратисты применяли против ВСУ различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Обстрелы фиксировались неподалеку населенных пунктов Пески, Орехово и Хутор Вольный.





В свою очередь украинские военные ответный огонь не открывали.





Кроме того, в районе населенных пунктов Пищевик и Водяное обнаружены пролеты двух БПЛА противника с пересечениями линии разграничения.





"Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации вражеских беспилотников, что сделало невозможным дальнейшее их использование", – отметили в штабе ООС.





С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.





Напомним, за сутки 12 октября сепаратисты совершили семь обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия. Бойцы ВСУ не пострадал