В Украине два дня подряд более 100 жертв COVID-19

В Украине за минувшие сутки подтвердили 5 590 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это выше вчерашнего показателя, сообщает Министерство здравоохранения в среду, 14 октября.
Так, за последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (637), Киеве (+422), Львовской области (+345), Днепропетровской области (+342) и Одесской области (+302).
Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 276 177.
Также вторые сутки подряд в Украине фиксируется 107 смертей среди пациентов с коронавирусом. Это близко к антирекорду, зафиксированному 10 октября. Общее число жертв пандемии достигло 5 229.
При этом за сутки выздоровели 2 137 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 118 699.
Сейчас коронавирусом болеют 152 249 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 3 346.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Винницкая обл - 7845 (+119)
- Волынская обл - 10140 (+185)
- Днепропетровская обл - 9614 (+342)
- Донецкая обл - 6247 (+286)
- Житомирская обл - 8861 (+200)
- Закарпатская обл - 11169 (+127)
- Запорожская обл - 5900 (+138)
- Ивано-Франковская обл - 15765 (+185)
- Кировоградская обл - 1396 (41)
- м. Киев - 28512 (+422)
- Киевская обл - 11751 (+226)
- Львовская обл - 23474 (+345)
- Луганская обл - 2015 (+98)
- Николаевская обл - 5052 (+185)
- Одесская обл - 17349 (+302)
- Полтавская обл - 5093 (+187)
- Ровенская обл - 15026 (+158)
- Сумская обл - 7712 (+227)
- Тернопольская обл - 16478 (+228)
- Харьковская обл - 26262 (+637)
- Херсонская обл - 2112 (+88)
- Хмельницкая обл - 9491 (+261)
- Черновицкая обл - 16828 (+179)
- Черкасская обл - 6047 (+198)
- Черниговская обл - 6038 (+226)
Накануне стало известно, что карантин в Украине продлевают до конца года. Также правительство внесет изменения в постановление о карантинных ограничениях.
Ранее ученые спрогнозировали катастрофическое распространение COVID в Украине. В ближайшие 10 дней будет уже стопроцентное заполнение коек в "коронавирусных" больницах, а показатель летальности вырастет.