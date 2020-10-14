В Украине два дня подряд более 100 жертв COVID-19

В Украине за минувшие сутки подтвердили 5 590 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это выше вчерашнего показателя, сообщает Министерство здравоохранения в среду, 14 октября.

Так, за последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (637), Киеве (+422), Львовской области (+345), Днепропетровской области (+342) и Одесской области (+302).

Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 276 177.

Также вторые сутки подряд в Украине фиксируется 107 смертей среди пациентов с коронавирусом. Это близко к антирекорду, зафиксированному 10 октября. Общее число жертв пандемии достигло 5 229.

При этом за сутки выздоровели 2 137 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 118 699.

Сейчас коронавирусом болеют 152 249 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 3 346.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая обл - 7845 (+119)

Волынская обл - 10140 (+185)

Днепропетровская обл - 9614 (+342)

Донецкая обл - 6247 (+286)

Житомирская обл - 8861 (+200)

Закарпатская обл - 11169 (+127)

Запорожская обл - 5900 (+138)

Ивано-Франковская обл - 15765 (+185)

Кировоградская обл - 1396 (41)

м. Киев - 28512 (+422)

Киевская обл - 11751 (+226)

Львовская обл - 23474 (+345)

Луганская обл - 2015 (+98)

Николаевская обл - 5052 (+185)

Одесская обл - 17349 (+302)

Полтавская обл - 5093 (+187)

Ровенская обл - 15026 (+158)

Сумская обл - 7712 (+227)

Тернопольская обл - 16478 (+228)

Харьковская обл - 26262 (+637)

Херсонская обл - 2112 (+88)

Хмельницкая обл - 9491 (+261)

Черновицкая обл - 16828 (+179)

Черкасская обл - 6047 (+198)

Черниговская обл - 6038 (+226)

Накануне стало известно, что карантин в Украине продлевают до конца года. Также правительство внесет изменения в постановление о карантинных ограничениях.

Ранее ученые спрогнозировали катастрофическое распространение COVID в Украине. В ближайшие 10 дней будет уже стопроцентное заполнение коек в "коронавирусных" больницах, а показатель летальности вырастет.