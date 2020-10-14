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Новости
Украина
14 октября 20, 09:53
В Украине два дня подряд более 100 жертв COVID-19
коронавирус
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Сейчас коронавирусом болеют более 152 тысяч украинцев. За последние сутки их количество выросло на 3 346.

В Украине за минувшие сутки подтвердили 5 590 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это выше вчерашнего показателя, сообщает Министерство здравоохранения в среду, 14 октября.

Так, за последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (637), Киеве (+422), Львовской области (+345), Днепропетровской области (+342) и Одесской области (+302).

Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 276 177.

Также вторые сутки подряд в Украине фиксируется 107 смертей среди пациентов с коронавирусом. Это близко к антирекорду, зафиксированному 10 октября. Общее число жертв пандемии достигло 5 229.

При этом за сутки выздоровели 2 137 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 118 699.

Сейчас коронавирусом болеют 152 249 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 3 346.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Винницкая обл - 7845 (+119)
  • Волынская обл - 10140 (+185)
  • Днепропетровская обл - 9614 (+342)
  • Донецкая обл - 6247 (+286)
  • Житомирская обл - 8861 (+200)
  • Закарпатская обл - 11169 (+127)
  • Запорожская обл - 5900 (+138)
  • Ивано-Франковская обл - 15765 (+185)
  • Кировоградская обл - 1396 (41)
  • м. Киев - 28512 (+422)
  • Киевская обл - 11751 (+226)
  • Львовская обл - 23474 (+345)
  • Луганская обл - 2015 (+98)
  • Николаевская обл - 5052 (+185)
  • Одесская обл - 17349 (+302)
  • Полтавская обл - 5093 (+187)
  • Ровенская обл - 15026 (+158)
  • Сумская обл - 7712 (+227)
  • Тернопольская обл - 16478 (+228)
  • Харьковская обл - 26262 (+637)
  • Херсонская обл - 2112 (+88)
  • Хмельницкая обл - 9491 (+261)
  • Черновицкая обл - 16828 (+179)
  • Черкасская обл - 6047 (+198)
  • Черниговская обл - 6038 (+226)

Накануне стало известно, что карантин в Украине продлевают до конца года. Также правительство внесет изменения в постановление о карантинных ограничениях.

Ранее ученые спрогнозировали катастрофическое распространение COVID в Украине. В ближайшие 10 дней будет уже стопроцентное заполнение коек в "коронавирусных" больницах, а показатель летальности вырастет.
Korrespondent
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