Участники марша УПА прибили свои требования к дверям ОП

Марш УПА, который прошел в Киеве в День защитника Украины, завершился акцией у здания Офиса президента, куда пришли несколько тысяч человек. С собой активисты принесли баннеры "Марш УПА", "Нет капитуляции", а также партийную и национальную символику. Участники марша зажгли фаеры (второй раз в течение мероприятия - первый раз это произошло на Крещатике в районе Майдана). и скандировали "Слава Украине, Героям слава", "Герои не умирают" и "Ганьба".
Кроме того, перед Офисом президента участники марша озвучили требования к власти. В частности, как сообщает "Интерфакс-Украина", в перечень требований вошли такие:- принять закон "О защите украинской государственности от проявлений "коллаборационизма", согласно которому в украинском правовом поле будет появится понятие "коллаборационист", а также создать специальную комиссию, которая будет рассматривать преступления коллаборационистов,
Владимир Зеленский к участникам марша не вышел - вероятно, президент отправился на Донбасс. Казенное имущество тоже решили не портить. Поэтому список требований символически прибили на "двери Зеленского". Дверь, на которой красовалась табличка "Президент", участники марша предусмотрительно принесли с собой.
В целом мероприятие заняло около пяти часов. Участники начали собираться в сквере возле красного корпуса университета к 12.00, в 14.00 начался митинг, в 15.00 колонна выдвинулась в сторону Офиса президента. Проходя по Институтской, участники марша почтили память героев Небесной Сотни.