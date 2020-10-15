Участники марша УПА прибили свои требования к дверям ОП

Марш УПА, который прошел в Киеве в День защитника Украины, завершился акцией у здания Офиса президента, куда пришли несколько тысяч человек. С собой активисты принесли баннеры "Марш УПА", "Нет капитуляции", а также партийную и национальную символику. Участники марша зажгли фаеры (второй раз в течение мероприятия - первый раз это произошло на Крещатике в районе Майдана). и скандировали "Слава Украине, Героям слава", "Герои не умирают" и "Ганьба".

Кроме того, перед Офисом президента участники марша озвучили требования к власти. В частности, как сообщает "Интерфакс-Украина", в перечень требований вошли такие:





- обеспечить действенную реакцию СБУ и Национальной полиции на пророссийскую деятельность граждан Украины, которые начиная с 2014 года были замечены в коллаборационизме;





- инициировать лишение лицензии на вещание каналов "112", NewsOne, ZIK, "Наш", "Интер", "Киев Live";



