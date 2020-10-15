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Новости
Украина
14 октября 20, 21:35
В октябре Землю накроют мощные магнитные бури: опасные даты
магнитные бури
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В октябре 2020 года Украину накроет череда магнитных бурь. Метеочувствительным стоит подготовиться.

Магнитная буря продлится с 20 по 29 октября. За этот период она будет менять свою интенсивность и пика достигнет 25-го числа. В этот день ожидается геомагнитный шторм средней силы.

Согласно прогнозам, самые опасные дни в октябре наблюдаются с 21 по 25 число.

Незначительные магнитные взрывы возможны 20, 26, 27 и 28 октября.

Напомним, что магнитные бури могут влиять на состояние здоровья чувствительных людей, вызывая апатию, упадок сил, головные боли и стресс. В этот период желательно питаться легкой пищей, пить побольше чистой воды, больше отдыхать, а также постараться избегать стрессовых ситуаций.
telegraf.com.ua
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