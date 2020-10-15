Минздрав назначил тариф на лечение онкозаболеваний в 2021 г

Минздрав предложил установить на 2021 год тариф на лечение онкобольных пациентов на уровне 60 тысяч гривен на человека. Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге в среду, 14 октября.

"На следующий год мы поставили базовую ставку за готовность оказывать медицинскую помощь одному лицу в течение года в размере 60 322 тыс. грн. Это средняя стоимость, к которой затем добавляются соответствующие коэффициенты в зависимости от тяжести заболевания, возраста пациента, других составляющих. Кроме этого, у нас еще есть отдельная программа по химиотерапевтическим препаратам, закупаемым централизованно и централизованно поставляющимся в больницы, для того чтобы в полном объеме пациенты были обеспечены лекарственными средствами", - сказал Степанов.

Министр добавил, что ежегодно в Украине онкозаболевания регистрируются у 150-170 тысяч человек.

Напомним, что ранее в Нацслужбе здоровья назвали стоимость лечения одного COVID-пациента. В день на пациента в палате неинтесивного отделения тратят 900 гривен, а день в палате интенсивной терапии обходится в 5 тысяч гривен.

Также сообщалось, что были увеличены доплаты военным и медикам, привлеченным к борьбе с эпидемией. Доплаты вырастут почти вдвое. Минздраву выделили еще почти 3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID.