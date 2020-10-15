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Новости
Украина
15 октября 20, 09:48
На Донбассе зафиксировали восемь обстрелов
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С начала текущих суток враг пять раз открывал огонь в районе Авдеевки, Причепиловки и Новотошковского.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки и с начала нынешних суток восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 15 октября.

Так, сепаратисты применяли против ВСУ различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Обстрелы фиксировались неподалеку населенных пунктов Водяное, Новомихайловка и Авдеевка.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции ВСУ в районе Авдеевки, Причепиловки и Новотошковского.

В свою очередь украинские военные ответный огонь не открывали.

Напомним, за сутки 13 октября сепаратисты шесть раз нарушили перемирие на Донбассе. Бойцы ВСУ не пострадали.
Korrespondent
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